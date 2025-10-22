برای شانزدهمین روز پیاپی
هوای ناسالم کلانشهر مشهد در آخرین روز مهرماه
کیفیت هوای کلانشهر مشهد در آخرین روز مهرماه برای شانزدهمین روز پیاپی ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: کیفیت هوای کلانشهر مشهد با افزایش چشمگیر حجم آلایندههاو غلظت خطرناک از گرد و غبار همچنان برای شانزدهمین روز پیاپی، آلوده و در شرایط «ناسالم» برای تنفس افراد حساس قرار دارد.
سعید محمودی افزود: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۹ نشانگر شرایط «ناسالم» هوا و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۳۴ گویای شرایط «ناسالم» و آلودگی هوا است.
وی با بیان اینکه کیفیت هوای مناطق ساختمان، وحدت، سجاد، شهید مفتح و خیام شمالی در شرایط «بسیار ناسالم و آلوده برای تمامی افراد» قرار دارد، اضافه کرد: کیفیت هوای سه منطقه مشهد در شرایط «سالم» است و شاخص کیفیت هوا در سایر۱۵ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط «ناسالم و آلوده برای افراد حساس» قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت اصول خودمراقبتی برای شهروندان مشهد در شرایط آلودگی هوا، اظهار کرد: مردم باید توصیههای خودمراقبتی را جدی گرفته و بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.
شاخص بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب میشود.
قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.
افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد میکنند.
کلانشهر مشهد با چالش جدی آلودگی هوا مواجه است که از ۳۰ کانون گرد و غبار داخلی (به وسعت یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار) در خراسان رضوی و ۲ کانون خارجی در هرات افغانستان و قرهقوم ترکمنستان نشات میگیرد؛ پدیده گرد و غبار به عنوان یک پدیده نوظهور از محل این منابع به ویژه در نیمه اول سال، کیفیت هوای شهر مشهد را به شدت کاهش میدهد که تهدیدی برای سلامت شهروندان است