کنکره ملی و بین المللی پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور، در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری آغاز بکار کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین افتتاحیه بیست و ششمین کنگره ملی و دوازدهمین کنکره بین المللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور، دیشب در مجتمع پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری برگزار شد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران در آیین افتتاحیه این رویداد علمی گفت: ۴ هزار مقاله به دبیرخانه این کنگره علمی ارسال شد که از نظر کمی و کیفی بی سابقه است.

دکتر احمد علی عنایتی با بیان اینکه این کنگره ۳ روزه است افزود: این همایش که هزار دانشجو از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در آن شرکت کردند با توجه به نیاز‌ها و فناوری‌های روز در دو محور علمی ویژه و فناوری‌های ویژه برگزار می‌شود.

دبیر علمی این همایش هم با اشاره به اینکه از چهار هزار مقاله ارسالی به دبیرخانه، ۳۷۰۰ مقاله پذیرفته شد اعلام کرد: از این تعداد یک هزار مقاله به صورت سخنرانی، پوستر عمومی و پوستر تخصصی در این کنگره پذیرش شد

دکتر محمد شوکتی صیاد؛ جوانی جمعیت، هوش مصنوعی و سلامت، نوآوری و کارآفرینی در حوزه سلامت، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، پزشکی شخصی و پزشکی از راه دور، نانو فناوری پزشکی و ۳۰ محور عمومی را از محور‌های علمی ویژه این رویداد ملی و بین المللی دانست.



تشکیل کمیته آموزش علوم پزشکی در مجلس

نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاحیه کنکره ملی و بین المللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور، با بیان اینکه کمیته آموزش علوم پزشکی برای نخستین بار در مجلس دوازدهم تشکیل شد گفت: وزارت بهداشت تنها دستگاه ملی است که هدف گذاری خود را برای طرح جوانی جمعیت گذاشته است و تلاش می‌شود به این هدف دست یابیم.

دکتر عالیه زمانی ابراز امیدواری کرد: با تلاش گسترده عملی و اجرایی جامعه دانشجویی علوم پزشکی کشور، سطح سلامت و درمان مردم ارتقا یابد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در آیین افتتاحیه این کنگره با اشاره به اینکه خروجی پژوهش وزرات بهداشت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیشتر است افزود: در حالی که وزرات بهداشت یک دهم وزارت علوم اعتبارات پژوهشی دارد تعداد محققان پر استناد این وزراتخانه از وزرات علوم بیشتر است.

دکتر شاهین آخوندزاده ابراز امیدواری کرد: با مساعدت نمایندگان مجلس دوازدهم، سهم اعتبارات وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزایش یابد.

استاندار مازندران هم با بیان اینکه فعالیت‌های علمی در همه طرح‌های اجرایی مازندران به کار گرفته شد افزود: نتیجه بهره گیری نیرو‌های مستعد و نخبه در مازندران جهش و زمینه سازی برای توسعه بیشتر استان بوده است.

دکتر یونسی با تاکید بر اینکه توسعه پایدار بدون پژوهش حاصل نمی‌شود ادامه داد: نتایج حاصل پژوهش باید در سلامت مردم احساس شود و استانداری مازندران از پژوهش‌هایی که گرهی از مشکلات مردم می‌گشاید و به کمک مردم و رفع مشکلات و معضلات می‌آید کمک می‌کند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در این مراسم گفت: دانشجویان پایه‌های اصلی تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی محسوب می‌شوند و تلاش شده در این کنگره سه روزه مباحث روز و فناوری‌های نوین پژوهشی در حوزه بهداشت، درمان و سلامت ارائه شود.

محور‌های بخش فناوری ویژه این رویداد نیز، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی، پزشکی و داروسازی هسته‌ای، هوشمند سازی ارائه خدمات سلامت، جوانی جمعیت و پزشکی بازساختی، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین سلامت، توریسم سلامت و هشت محور عمومی است.

کارگاه‌های تخصصی این همایش ملی و بین المللی از امروز در محل دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری آغاز می‌شود.

همزمان با این رویدادعلمی سه روزه،، نخستین استارت آپ ویکند دانشجویان علوم پزشکی کشور نیز برگزار می‌شود.

دیوارگر و گزارشی از این کنگره