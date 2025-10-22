مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس از انجام تست شناسایی نخل‌های آلوده به آفت سرخرطومی حنایی خرما با استفاده از دستگاه ردیاب صوتی و برنامه هوشمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جاوید عباسی در بازدید از باغ‌های خرمای شهرستان قیروکارزین روند پایش و شناسایی درختان آلوده به این آفت را با بهره‌گیری از این دستگاه هوشمند بررسی کرد.

عباسی گفت: دستگاه‌های ردیاب صوتی و برنامه های مربوطه یکی از فناوری‌های نوین در حوزه تشخیص زودهنگام آلودگی در درختان نخل خرما است که با استفاده از تحلیل صدا و الگوریتم‌های هوش مصنوعی، امکان شناسایی درختان مشکوک به آلودگی را فراهم می‌سازد.

او افزود: استفاده از این روش نوین تشخیص، گامی مهم برای افزایش سرعت و دقت شناسایی و کاهش خسارت اقتصادی به نخل‌داران به‌شمار می‌رود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس، مشارکت کشاورزان و کارشناسان محلی در شناسایی سریع و تیمار به‌موقع درختان آلوده را نقش کلیدی در مهار گسترش آفت سرخرطومی حنایی دانست و روش‌های نوین شناسایی از جمله دستگاه ردیاب صوتی و برنامه هوشمند را کمک موثری به باغداران بیان کرد.