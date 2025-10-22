مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: در راستای ارتباطات سیار، دکل مرتفع مخابراتی و سایت پرسرعت همراه اول در پارک کودک شهر ملاثانی از توابع شهرستان باوی نصب و راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح خدمات ارتباطی و افزایش کیفیت پوشش شبکه تلفن همراه، دکل مرتفع مخابراتی و سایت پرسرعت همراه اول در پارک کودک شهر ملاثانی از توابع شهرستان باوی نصب و راه‌اندازی شد.

وی افزود: این پروژه به عنوان بخشی از فاز ۹ توسعه ارتباطات سیار و با بهره‌گیری از تکنولوژی نسل دوم، سوم و چهارم با هدف تقویت پوشش شبکه، رفع مشکلات نقاط کور و پایداری ارتباطات اجرا شد.

فلاح زاده تصریح کرد: پس از مکان‌یابی و تملک مکان مناسب و همچنین تأمین زیرساخت‌های شبکه فیبرنوری و تجهیزات فنی، توسط کارشناسان و متخصصان حوزه معاونت سیار مخابرات منطقه خوزستان، این سایت وارد شبکه گسترده همراه اول شد و توانست تحولی اساسی در پوشش شبکه و تقویت ارتباطات برای شهروندان در منطقه ایجاد کند.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان می‌گوید: با راه‌اندازی و وارد مدار شدن این دکل جدید، ضمن تقویت پوشش شبکه همراه اول در بخش‌های مختلف شهر ملاثانی، امکان دسترسی شهروندان به خدمات پایدار و پرسرعت دیتا فراهم شده و کیفیت مکالمات نیز به میزان قابل توجهی ارتقا یافته است.