مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی گفت: اکنون ۵۸ طرح نیمه تمام ورزشی در استان وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مصیب اکبرزاده در نشست خبری با خبرنگاران استان گفت: اکنون ۵۸ طرح نیمه تمام ورزشی در استان وجود دارد که اولویت تکمیل طرحهای نیمه تمام بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.
وی افزود: برای تکمیل این طرحها در سالجاری ۸۹۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اختصاص یافت.
اکبرزاده ادامه داد: اعتبارات اختصاص یافته برای طرحهای نیمه تمام در سال گذشته نیز ۵۰۰ میلیارد ریال بود که به طور کامل جذب شد.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی یادآور شد: سالن ۶ هزار نفری بجنورد، سالن سه هزار نفری شیروان، سالن ۲ هزار نفری اسفراین و طرح هتل ورزشی در مجموعه ورزشی تختی بجنورد از مهمترین طرحهای نیمه تمام است.
وی افزود: در حال حاضر، چهار پروژه بزرگ نیمهتمام در استان در حال پیگیری است که شامل سالن ششهزار نفری بجنورد با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی، سالن سههزار نفری شیروان، سالن دوهزار نفری اسفراین و هتل ورزش بجنورد با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی میشود و امیدواریم با جذب اعتبارات ملی، این پروژهها در مسیر تکمیل و بهرهبرداری قرار گیرند.
وی همچنین از پیشرفت ۸۰ درصدی استخر فاروج خبر داد و گفت این طرح تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرکل ورزش و جوانان در پایان این نشست از خبرنگاران و عموم مردم خواست تا از تیمهای استان در رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد، لیگ یک والیبال ایران و تیمهای کشوری فوتبال حمایت کنند.