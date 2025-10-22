به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ دوم پاسدار مجتبی باستان از اعزام ۳۰۰ هزار دانش آموز در قالب کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس خبر داد و گفت : آیین رسمی افتتاحیه ملی اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی ۱۴۰۴ امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه جاری در جوار شهدای والامقام هویزه برگزار شد.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور افزود:نخستین مرحله از اردوهای ملی راهیان نور دانش‌آموزی سال ۱۴۰۴ با ورود کاروان دانش‌آموزی دختران استان یزد به زیارتگاه شهدای مظلوم کربلای هویزه آغاز شد.

سردار باستان با اشاره به اینکه هم اکنون دانش آموزان استان‌های یزد و اصفهان در مناطق عملیاتی جنوب حضور دارند خاطرنشان کرد: بسیج دانش آموزی با کمک دستگاه‌ها و نهادهایی، چون آموزش و پرورش، سپاه، بسیج و دیگر ارگان‌ها، راهیان نور امسال را با ۳ هدف در یادمان‌های دفاع مقدس استان ولایتمدار، بصیر و مقاوم خوزستان برگزار خواهد کرد.

سردار باستان در تشریح اهداف راهیان نور دانش آموزی امسال افزود: اولین هدفی که توسط راویان برای دانش آموزان ترسیم و تبیین خواهد شد، تحلیل تاریخ معاصر و دفاع مقدس به خصوص جنگ تحمیلی دوازده روزه خواهد بود. زائر جوان و نوجوان ما باید متوجه شود که چرا آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمله به ایران باعث کشتار دانش آموزان، دانشجویان، دانشمندان و فرماندهان ما شدند.

وی بیان قدرت و قوت کشور و روایت دستاوردها، پیشرفت و موفقیت‌های انقلاب اسلامی و تبیین سبک زندگی و سیره شهدا را از دیگر اهداف راهیان نور ۱۴۰۴ برشمرد و اظهار کرد: در حمله اخیر دشمن، ۳۴ دانش آموز، ۷ معلم، ۸۵ دانشجو و تعدادی از اساتید ما به شهادت رسیدند و مراکز تحقیقاتی و صنعتی مورد هدف قرار گرفت تا بیش از پیش متوجه شویم که آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم پیمانان شان با علم، فناوری و پیشرفت کشور‌ها در صورتی که در خدمت منافع و مطامع خودشان نباشد، مخالفند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور با طرح این پرسش که مگر یادمان شهدای هویزه چه داشت که مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت، ادامه داد: یادمان شهدای هویزه سرشار از فضایی معنوی برای ترویج سبک زندگی شهدا و الگوگیری دانش آموزان و دانشجویان است و هدف قرار گرفتن آن از سوی دشمن در کنار سایر مراکز علمی و صنعتی یعنی دشمنان ایران نه تنها با علم و دانش که با معنویت بچه‌های ما هم مخالفند.

سردار باستان در پایان با تأکید بر این مهم که دانش آموزان دهه هشتاد و نودی و دانشجویانی که مدیران آینده این کشورند باید در مسیر راهیان نور و جایی مثل یادمان شهدای هویزه، دشمن شناسی و ایستادگی و مقاومت را یاد بگیرند، اظهار کرد: اگر مدیران آینده بدانند دشمنان اصلی کشور چه کسانی هستند و چه خوی وحشی گری دارند، در دوران مسئولیت‌شان با تکیه بر مدد الهی از ظرفیت‌های داخلی بهره می‌گیرند و آینده درخشان این مملکت را به دستان توانمند هم وطنان شان رقم خواهند زد.