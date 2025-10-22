به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، روایتی تصویری از ماجرای گذر فریدون از «اروندرود» و فتح «بیت‌المقدس» به دست سپاه ایران، که با دستان دو هنرمند نقاش بر دیوار مقابل خانه‌ی تاریخی ملک‌الشعرای بهار نقش می‌بندد.

در این دیوارنگاره که برگه ۳۳ از «شاهنامه طهماسبی» است که اصل آن اکنون در اختیار موزه هنر اسلامی دوحه است، صحنه‌ای از حماسه‌ای کهن بازآفرینی شده است؛ جایی که رودبانان متحد با ضحاک، مانع بهره‌گیری فریدون و سپاهش از قایق‌ها و کشتی‌ها می‌شوند، اما آنان با سلحشوری، سوار بر اسب به دل موج‌های خروشان می‌زنند و تا سرزمین «بیت‌المقدس» می‌تازند و ضحاک را در آنجا شکست می‌دهند:

«ببستند یارانْش یکسر کمر

همیدون به دریا نهادند سر

بر آن بادپایانِ با آفرین

به آب اندرون غرقه کردند زین

به خشکی رسیدند سر کینه‌جوی

به بیت‌المقدس نهادند روی»

این اثر کوششی برای پیوند دادن شعر و تصویر، حماسه و شهر، و بازتاب روح اسطوره در زندگی امروز است، تا یاد و حماسه فردوسی و پهلوانانش، در سیمای شهر معاصر، همچنان زنده و جاری