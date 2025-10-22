پخش زنده
در شورای آموزش پرورش شهرستان لنده بر تبیین دست آوردهای ۱۳ آنان در مدارس این شهرستان تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان لنده بررسی برنامههای هفته تربیت بدنی، پیوند اولیا و مربیان، ۱۳ آبان و ترویج نماز و ورزش در مدارس شهرستان در دستور کار قرار گرفت.
فرماندار شهرستان لنده با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ نماز در مدارس، گفت: برگذاری نماز جماعت باید بهعنوان یک اصل تربیتی در مدارس نهادینه شود و این مهم نیازمند تأمین زیرساختهای لازم از جمله تجهیز نمازخانهها، دعوت از روحانیون و اساتید دینی، و حضور مسئولان مربیان در صفوف نماز جماعت مدارس است.
سید محمد تقوی افزود: حضور چهرههای فرهنگی و مذهبی در مدارس میتواند نقش مؤثری در تقویت باورهای دینی دانشآموزان ایفا کند.
تقوی با تشریح چگونگی نامگذاری ۱۳ آبان آن را نماد استکبارستیزی و بصیرت دانشآموزان دانست و افزود: آموزش و پرورش باید برنامههای این ایام را با رویکرد ملی و فرهنگی بهصورت ویژه در دستور کار قرار دهد و زمینه حضور باشکوه دانشآموزان در آیینهای بزرگداشت این روز را فراهم کند.
وی با تأکید بر اهمیت هفته تربیت بدنی، خواستار اجرای برنامههای هدفمند و نشاطآور در سطح مدارس شد و اضافه کرد: صف صبحگاهی مدارس باید با برنامههای شاد، منظم و تربیتی همراه باشد تا روحیه دانشآموزان تقویت شود.
تقوی همچنین در خصوص هفته پیوند اولیا و مربیان، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای خانوادهها در همه زمینهها تأکید کرد و گفت: نباید نگاه صرفاً مالی به مشارکت اولیا داشت بلکه باید از توانمندیهای علمی، تخصصی و تجربی آنان در ارتقاء کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس بهره برد.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان لنده هم در این جلسه به تشریح اهداف و ساختار هدفمند آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت:در راستای ارتقاء نشاط و شادابی در بین دانشآموزان، ویژهبرنامهای با عنوان دختران آفتاب با هدف کشف استعدادهای ورزشی دختران مناطق کمبرخوردار، با همکاری هیأت ورزشهای روستایی و عشایری برگزار شد و رشته هندبال بهعنوان رشته هدف انتخاب شده و بهصورت ویژه دنبال میشود.
حجت الله تقوی نژاد همچنین از استقبال گسترده اولیا در هفته پیوند اولیا و مربیان خبر داد و افزود: برنامههای این هفته با همراهی مؤثر خانوادهها در سطح مدارس در حال اجراست و تلاش شده تا از ظرفیتهای علمی، فنی و تخصصی اولیا در حوزههای روانشناسی، جامعهشناسی، مهارتهای فنی و تربیتی استفاده شود.
تقوی نژاد اضافه کرد: در هفته پیوند اولیا و مربیان، مدارس شهرستان با اجرای برنامههایی همچون نشستهای هماندیشی اولیا و مربیان، کارگاههای آموزشی تلاش خواهند کرد پیوند میان خانه و مدرسه را بیش از پیش تقویت کنند.
در ادامه جلسه، امام جمعه شهرلنده با اشاره به اهمیت برپایی نماز و راهکارهای ترویج این فریضه مهم در مدارس گفت:، حضور مدیران مدارس، اساتید و سایر عوامل مدرسه در نماز جماعت میتواند مشوقی مؤثر برای دانشآموزان باشد و ترغیب به خوبیها باید عملی باشد، نه صرفاً گفتاری یا همراه با اجبار باشد.
سید هدایت محمودی اصل با بیان اینکه نماز باید با عمل به دانشآموز القا شود تا آن را بپذیرند اصل افزود: نماز باید همراه با اقناع فکری باشد، نه فقط اجرای ظاهری وپیشنهاد میشود حداقل هفتهای یک روز نماز جماعت بهصورت داوطلبانه و با انگیزه در مدارس برگزار شود.
وی اضافه کرد: تربیت بدنی باید نمود عینی در میان دانشآموزان داشته باشد و سلامت جسمی و روانی آنان مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه لنده با اشاره به تقارن روز ۱۳ آبان با مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، خواستار برنامهریزی ویژه برای برگزاری تجمعات و راهپیماییهای فرهنگی و ارزشی شد و ادامه داد: این تقارن باید به فرصتی برای تبیین ارزشهای دینی و انقلابی تبدیل شود.
حجت الاسلام محمودی اصل اضافه کرد: دفاع ۱۲ روزه کشور و اتحاد و همدلی همه اقشار، بهویژه همراهی نسل جوان و نوجوان در حمایت از وطن، باید در برنامههای فرهنگی مدارس بازتاب یابد.
در این جلسه، تجهیز نمازخانههای مدارس، افتتاح و تحویل سالنهای ورزشی مدارس سعدی و شهید فتحی، نظارت مستمر شبکه بهداشت و درمان، واحد سلامت آموزش و پرورش و نیروی انتظامی بر مراکز فروش خوراکیهای اطراف مدارس و کنترل این مراکز، برگزاری برنامههای مرتبط با مناسبتهای پیشرو با هماهنگی و مشارکت همهجانبه نهادهای فرهنگی و اجرایی شهرستان تصویب شد.