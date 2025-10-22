به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار گفت: آذربایجان‌غربی با تولید سالانه میلیون‌ها تن انواع محصولات باغی، به ویژه سیب، آماده است در قالب همکاری‌های مشترک کشاورزی و تجاری، سهم قابل‌توجهی در صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشور‌های جنوب شرق آسیا، از جمله ویتنام ایفا کند.

رضا رحمانی افزود: آذربایجان‌غربی به‌عنوان قطب تولید سیب درختی کشور، با تولید سالانه میلیون‌ها تن محصولات باغی، به‌ویژه سیب، آمادگی دارد در چارچوب همکاری‌های مشترک کشاورزی و تجاری، سهم قابل‌توجهی در صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشور‌های جنوب شرق آسیا از جمله ویتنام داشته باشد.

رحمانی، همچنین با اشاره به ظرفیت بالای اقتصادی و تجاری ویتنام اظهارکرد: تقویت روابط با این کشور می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی استان فراهم کند.

استاندارآذربایجان‌غربی افزود: این دیدار و بازدید‌ها گامی در مسیر گسترش همکاری‌های کشاورزی و تجاری ایران و ویتنام و زمینه‌سازحضور سیب آذربایجان‌غربی در بازار‌های جنوب شرق آسیا است.

در این دیدار دو طرف بر گسترش همکاری‌های کشاورزی و تجاری و آغاز روند صادرات سیب درختی استان به ویتنام تأکید کردند.

در راستای توسعه دیپلماسی غذایی و گسترش همکاری‌های کشاورزی میان ایران و ویتنام، این هیئت از ظرفیت‌های تولید، سورت، بسته‌بندی و ذخیره‌سازی سیب در استان بازدید کرد.