هیئتی از وزارت کشاورزی و محیط زیست ویتنام با استاندارآذربایجانغربی دیدارکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندار آذربایجانغربی در این دیدار گفت: آذربایجانغربی با تولید سالانه میلیونها تن انواع محصولات باغی، به ویژه سیب، آماده است در قالب همکاریهای مشترک کشاورزی و تجاری، سهم قابلتوجهی در صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا، از جمله ویتنام ایفا کند.
رضا رحمانی افزود: آذربایجانغربی بهعنوان قطب تولید سیب درختی کشور، با تولید سالانه میلیونها تن محصولات باغی، بهویژه سیب، آمادگی دارد در چارچوب همکاریهای مشترک کشاورزی و تجاری، سهم قابلتوجهی در صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله ویتنام داشته باشد.
رحمانی، همچنین با اشاره به ظرفیت بالای اقتصادی و تجاری ویتنام اظهارکرد: تقویت روابط با این کشور میتواند فرصتهای جدیدی برای بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی استان فراهم کند.
استاندارآذربایجانغربی افزود: این دیدار و بازدیدها گامی در مسیر گسترش همکاریهای کشاورزی و تجاری ایران و ویتنام و زمینهسازحضور سیب آذربایجانغربی در بازارهای جنوب شرق آسیا است.
در این دیدار دو طرف بر گسترش همکاریهای کشاورزی و تجاری و آغاز روند صادرات سیب درختی استان به ویتنام تأکید کردند.
در راستای توسعه دیپلماسی غذایی و گسترش همکاریهای کشاورزی میان ایران و ویتنام، این هیئت از ظرفیتهای تولید، سورت، بستهبندی و ذخیرهسازی سیب در استان بازدید کرد.