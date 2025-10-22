رئیس اداره آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی اهواز گفت: مصرف محصولات آرایشی و بهداشتی در دوران بارداری خطرات جدی به دنبال دارد و مادران باردار باید این خطر را جدی بگیرند.

هشدار به مادران باردار درخصوص خطرات مصرف محصولات آرایشی و بهداشتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرزانه ایرانپاک با بیان اینکه فتالات‌ها (Phthalates) از ترکیبات شیمیایی رایجی هستند که در برخی محصولات آرایشی، بهداشتی و عطریات وجود دارند، اظهار کرد: مطالعات علمی نشان داده است که مصرف یا تماس مکرر با این مواد در دوران بارداری می‌تواند خطرات جدی برای سلامت جنین به همراه داشته باشد.

وی در خصوص خطرات برخی مواد شیمیایی موجود در محصولات مصرفی، بر اهمیت آگاهی‌رسانی تأکید کرد و افزود: قرار گرفتن در معرض این مواد می‌تواند عواقب جدی و بلندمدتی بر سلامت داشته باشد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اختلال در رشد سیستم عصبی جنین در دوران بارداری

افزایش احتمال بروز مشکلات هورمونی

ناباروری در آینده کودک و خطرات احتمالی برای رشد طبیعی اندام‌های تولیدمثل.

ایرانپاک در ادامه لیست محصولات پرخطری که این مواد شیمیایی ممکن است در آنها یافت شود را به شرح زیر عنوان کرد:

عطر‌ها و ادکلن‌ها

انواع اسپری‌ها و لاک ناخن

شامپو‌ها و لوسیون‌های معطر

برخی محصولات آرایشی مربوط به لب و چشم

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی اهواز ادامه داد: به منظور ارتقاء سطح سلامت شهروندان، نکات ایمنی زیر را به ویژه در خصوص محصولات آرایشی و بهداشتی توصیه می‌کنیم.

۱. پرهیز از خرید کالای غیرمجاز: به شهروندان توصیه می‌شود از خرید و استفاده از هرگونه محصولات آرایشی و بهداشتی فاقد مجوز و پروانه رسمی سازمان غذا و دارو به طور جدی خودداری کنند.

۲. احتیاط ویژه در دوران بارداری: با هدف تأمین سلامت جنین، مادران باردار باید استفاده از محصولات معطر و غیرضروری را به حداقل ممکن برسانند.

۳. دقت در مطالعه برچسب ترکیبات: شهروندان به این نکته مهم توجه کنند پیش از مصرف، برچسب ترکیبات محصولات را به دقت مطالعه کنند و در صورت مشاهده موادی با نام‌های شیمیایی DBP، DEP یا DEHP، مصرف آن محصول را متوقف کرده و از خرید مجدد آن پرهیز کنند.

۴. اولویت‌دهی به محصولات ایمن: شهروندان برای تضمین سلامت خود و فرزندان، تنها از محصولاتی استفاده کنید که ایمن بوده و دارای پروانه بهداشتی معتبر هستند.

ایرانپاک در پایان یادآور شد: پیشگیری امروز، تضمین سلامت فردا است.