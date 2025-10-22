پخش زنده
در روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه، بورس کالای ایران میزبان عرضه ۵۴۸ هزار و ۱۲۰ تن انواع محصولات در تالارهای مختلف بود. بیشترین حجم عرضهها به تالار صادراتی اختصاص داشت که نشاندهنده افزایش فعالیتهای صادراتمحور در بازار کالاهای پایه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از کالا خبر، در تالار صادراتی که بیشترین عرضههای امروز را به خود اختصاص داده، قرار است ۵۴۸ هزار و ۱۲۰ تن محصول شامل ۱۹۷ هزار تن کلینکر، ۹۵ هزار تن کنسانتره سنگ آهن، ۸۱ هزار و ۶۱۲ تن سیمان، ۵۰ هزار و ۹۶۸ تن روی تابلو برود.
در تالار صنعتی نیز ۷۴ هزار و ۱۴۳ تن محصول شامل ۷۳ هزار و ۷۶۳ تن مقاطع فولاد و ۳۸۰ تن مس آماده فروش هستند.
امروز در تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ۳۲ هزار و ۲۹۷ تن محصول شامل ۲۲ هزار و ۷۰۶ تن مواد شیمیایی، ۴ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد، ۳ هزار و ۸۰۰ تن قیر و یک هزار و ۲۹۱ تن مواد پلیمری عرضه میشود.
امروز در تالار فرعی نیز ۶ هزار و ۵۱۳ تن محصول شامل فولاد، مواد شیمیایی و ضایعات عرضه میشود.
تالار حراج باز عرضه ۳ هزار و ۸۳۶ تن مواد شیمیایی را تجربه میکند.