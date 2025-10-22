در همایش سراسری معاونان صنایع دستی کشور ضمن بررسی مسائل و مشکلات هنرمندان این حوزه ، بر شبکه سازی برای توزیع محصولات صنایع دستی هنرمندان کشور تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در همایش سراسری معاونان صنایع دستی کشور در شهر توریستی سرعین گفت: صنایع دستی ایران با ارائه سند ملی توسعه در آستانه یک تغییر و تحول بزرگ است.

مریم جلالی افزود: این سند در حقیقت بازگوکننده ارزش‌های صنایع دستی است که انتقال دهنده فرهنگ و هنر است، ضمن این که مهم‌ترین ابزار شبکه‌سازی برای ایجاد اشتغال صنایع دستی است و نقش مهمی در این باره ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: در حوزه صنایع دستی با توجه به اهداف برنامه هفتم و برنامه‌ریزی پنج ساله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقداماتی آغاز شده و برای تحقق این رویکرد نیازمند همکاری و مفاهمه دستگاه‌های ذیربط هستیم.

وی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که صنایع دستی یک شاه‌کلید است، هم‌اکنون در تدوین سند شاهد همکاری همه دستگاه‌ها به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم.

معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: وظیفه بزرگ تکمیل زنجیره ارزش و سند جامع مدیریت در کمیسیون فرهنگی دولت در حال بررسی است و امیدواریم ابلاغ شود تا بتوانیم موانع صفر تا ۱۰۰ زنجیره را احصا کنیم و برنامه عملیاتی داشته باشیم.

جلالی بر لزوم برنامه‌محوری در این حوزه تاکید کرد و ادامه داد: لازمه تحقق این موضوع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دقیق در عرصه‌های محصول، مشتری و تولید کننده است که هر سه سطح مدنظر قرار بگیرد.

وی همچنین با اشاره به لزوم هم‌گرایی در همه سطوح به ویژه در سطح ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها اضافه کرد: هم‌گرایی بین بخش‌های میراث فرهنگی و گردشگری به حوزه صنایع دستی کمک می‌کند تا هنرمندان صنایع دستی به ادبیات توسعه وصل شوند.

وی اظهار داشت: توجه و تجربه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل باعث شد ما امروز همزمان با نمایشگاه ملی صنایع دستی اردبیل این همایش مهم را داشته باشیم تا با برنامه‌ریزی برای آینده بتوانیم در حوزه صنایع دستی به بهترین نحو نقش‌آفرینی کنیم.

او تاکید کرد: معاونان ما از سراسر کشور به اردبیل آمده‌اند، برای اینکه در سه حوزه هنرمندان صنایع دستی، حوزه‌های فرا دستگاهی و کارمندان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شبکه‌سازی اتفاق بیافتد.

جلالی ادامه داد: امروز فارغ از سمت‌ها نشسته‌ایم که تجربه زیسته، دانش تولید شده و برنامه برای روزگار جدید را با هم به مفاهمه بگذاریم و شرایط جدیدی ایجاد کنیم.

معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره به اینکه باید از نگاه فرد محور به سوی نگاه جمع‌گرا حرکت کنیم، تاکید کرد: نشست معاونان صنایع دستی از سراسر کشور هم برای اردبیل می‌تواند یک ظرفیت باشد که بتواند شبکه خود را توسعه دهد و هم به سایر استان‌ها کمک کند تا از اردبیل به عنوان یک مقصد گردشگری در مزیت توزیع و فروش استفاده کنند.