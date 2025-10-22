وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر نقش کلیدی شهر لجستیک تهران در آینده حمل‌ونقل ایران، از آن به‌عنوان طرحی با ابعاد فراملی یاد کرد و خواستار همکاری گسترده شرکت راه‌آهن و شهر فرودگاهی امام خمینی برای اجرای این طرح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در سیزدهمین نشست ستاد مراکز لجستیک کشور ، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، پروژه شهر لجستیک تهران را گامی راهبردی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی دانست.

وی با اشاره به اهمیت اتصال ریلی میان شهر فرودگاهی امام خمینی و مرکز لجستیک آپرین، دستور داد تا تفاهم‌نامه مربوطه ظرف یک ماه نهایی و اراضی مورد نیاز جانمایی شود.

در این نشست، موضوع مکان‌یابی پارک‌های لجستیک کرمان، همدان و سمنان و همچنین دهکده‌های لجستیک سیرجان و تبریز بررسی و تصویب شد.

وزیر راه همچنین بر به‌کارگیری ظرفیت‌های استانی و همکاری نهادهای اجرایی برای تسریع در فرایند صدور مجوز مراکز لجستیک تأکید کرد و این طرح‌ها را بخشی از نقشه ملی مدرن‌سازی حمل‌ونقل کشور برشمرد.