آرامگاه قیصر امین‌پور شاعر نام آشنای معاصر کشورمان و سراینده اشعار ماندگار،نیازمند مرمت و توجه مسوولان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنای یادبود آرامگاه قیصر امین پور به عنوان یکی از نماد‌های فرهنگی خوزستان در هشتمین سالگرد درگذشت این شاعر گرانقدر با زیربنای ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع با صرف اعتباری افزون بر ۵.۴ میلیارد ریال در مرکز شهرستان گتوند افتتاح شد.

معمار این بنا حسین خسروجردی طراح مطرح کشوری و از دوستان قیصر بود؛ این بنای زیبا تلفیقی از معماری ایرانی اسلامی و برگرفته از شخصیت و آثار این هنرمند فقید است.

سنگ مزار قیصر نیز به صورت دایره‌ای بنا شده و گنبد‌ها با کاشی کاری‌های سبز- فیروزه‌ای به اشعار این شاعر معاصر مزین شده است؛ در واقع، طراح این بنای زیبا، سنگ قبر قیصر را به مرواریدی تشبیه کرده بود.

تمامی محوطه و رواق‌ها آثاری با اصالت ایرانی، هنری و اسلامی بنا شده و بر جذابیت این آرامگاه زیبا افزوده است.

آرامگاه فاخر این شاعر نام آشنا پس از گذشت سال‌ها نیازمند مرمت اساسی است و باید به عنوان یک اثر فرهنگی برجسته مورد توجه مسوولان مربوطه قرار گیرد.

طرح مرمت آرامگاه قیصر به شهرداری گتوند سپرده شده و پیگیری‌های فراوانی از طریق شهردار برای اختصاص اعتباری برای مرمت انجام شده است.

به گفته شهردار گتوند، پیگیری و نشست‌های فراوانی برای اختصاص اعتبار با انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور انجام شده و نماینده این شهرستان نیز پیگیر موضوع است.

ذوالفقار ابراهیمی اظهار کرد: قرار بود طرح مرمت آرامگاه و ساخت فرهنگسرای قیصر امین‌پور به شهرداری سپرده شود ولی به علت نداشتن کد، این طرح به بنیاد مسکن سپرده شد از این رو پیمانکار طرح، بنیاد مسکن و بهره بردار آن شهرداری گتوند خواهد بود.

وی اختصاص زمینی به مساحت یکهزار و ۱۰۰ مترمربع از سوی شهرداری برای ساخت این فرهنگسرا را یادآور شد و گفت: قرار است این فرهنگسرا در سه طبقه احداث و از آن برای اجرای برنامه‌های فرهنگی استفاده شود.

بنا به گفته شهردار گتوند، برای مرمت آرامگاه قیصر و ساخت این فرهنگسرا ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است که درصورت تصویب و جذب، نسبت به آغاز عملیات اقدام خواهد شد.

وی نصب تندیس قیصر همراه با اشعار خودش را از دیگر اقدامات مدنظر عنوان کرد و افزود: امید است با اختصاص و جذب این اعتبار، بتوانیم عملیات مرمت آرامگاه قیصر امین‌پور اجرا کنیم.

قیصر در سال ۶۸ موفق به کسب جایزه نیما یوشیج، موسوم به مرغ آمین بلورین و در سال ۸۲ به‌عنوان عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزیده شد.

وی یکی از برجسته‌ترین شعرای معاصر ایران است که رهبر معظم انقلاب در پیام تسلیت درگذشت او نوشت: با اندوه و دریغ، خبر تلخ درگذشت شاعر فرزانه انقلاب دکتر قیصر امین‌پور را دریافت کردم. از دست دادن او برای اینجانب و برای همه اصحاب شعر و ادب، خسارت‌بار است؛ او شاعری خلاق و برجسته بود و همچنان به سمت قله‌های این هنر بزرگ پیش می‌رفت، او و دوستانش نخستین رویش‌های زیبا و مبارک انقلاب در عرصه شعر بودند و بخش مهمی از طراوت و جلوه این بوستان، مرهون ظهور و رشد آن عزیز و دیگر دوستان همراه اوست.

امین پور متولد دوم اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ گتوند، پس از مصدوم شدن در حادثه رانندگی در سال ۱۳۷۸، بامداد سه‌شنبه هشتم آبان ۱۳۸۶ در بیمارستان دی تهران در گذشت و در زادگاهش گتوند خوزستان به خاک سپرده شد.

تنفس صبح و در کوچه آفتاب (۱۳۶۳)، آینه‌های ناگهان (۱۳۷۲)، گل‌ها همه آفتابگردانند (۱۳۸۰) و دستور زبان عشق (۱۳۸۶) از مجموعه‌های شعر قیصر هستند. توفان در پرانتز (نثر ادبی) و منظومه ظهر روز دهم (برای نوجوانان) (۱۳۶۵)، سنت و نوآوری در شعر معاصر (۱۳۸۳) و شعر و کودکی (۱۳۸۶)، از دیگر آثار این شاعر نام آشناست. قیصر امین پور در سال ۱۳۶۷ از موسسه گسترش هنر، جایزه ویژه نیمایوشیج موسوم به مرغ آمین بلورین را دریافت کرد، وی همچنین در سال ۱۳۷۸ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از شاعران برتر دفاع مقدس در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ برگزیده شد.