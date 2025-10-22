پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمیدرضا خواجه بافقی، جوان ورزشکار و رکورددار رشته ورزشی «کتلبل اسپرت» از شهرستان بافق، با کسب دو مدال طلای کشوری، گام بلندی در مسیر حضور در رقابتهای جهانی این رشته برداشته است.
این جوان پهلوان که از حمایت باشگاه فرهنگی ورزشی سنگآهن بافق و هدایت مربی خود احمدعلی زارع، بهره میبرد، توانسته در مسابقات کشوری کتلبل اسپرت با ثبت رکوردی ممتاز، مقام نخست را از آن خود کند و عنوان رکورددار این رشته در ایران را بهدست آورد.
کتلبل اسپرت (Kettlebell Sport) از رشتههای نوپای قدرتی و استقامتی است که بهتازگی در ایران مورد توجه قرار گرفته و ورزشکاران این رشته با استفاده از وزنههای خاص به اجرای حرکات فنی و استقامتی میپردازند.
خواجه بافقی افزود: «با وجود ناشناخته بودن این رشته در کشور، با پشتکار و تمرین مستمر توانستم در مدت کوتاهی به سطح نخست ایران برسم و هدفم حضور قدرتمند در رقابتهای جهانی چین است.»
وی با اشاره به حمایتهای صورتگرفته افزود: «باشگاه سنگآهن بافق و مربی دلسوزم، احمدعلی زارع، در این مسیر نقش مهمی داشتهاند و تلاش میکنم با افتخارآفرینی در میادین بینالمللی، پاسخ اعتماد آنان را بدهم.»
این ورزشکار بافقی تأکید کرد: «میخواهم ثابت کنم از دل کویر هم میتوان به قلههای افتخار رسید و به رؤیاهای بزرگ جان بخشید. هدف من برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران بر سکوی جهانی است.»
گفتنی است رشته کتلبل اسپرت، که بهدلیل نیاز به قدرت، تمرکز و استقامت بدنی بالا شناخته میشود، در سالهای اخیر جایگاه ویژهای در بین ورزشکاران جوان استان یزد و بهویژه شهرستان بافق پیدا کرده است.