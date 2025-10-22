به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در مراسمی که شامگاه سه‌شنبه با حضور مسئولان مسجد مقدس جمکران برگزار شد، لباس خادمی افتخاری این آستان مقدس بر تن سالار آقاپور پوشانده شد.

در این آیین، حجت‌الاسلام و المسلمین اجاق‌نژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران، نشان خادمی افتخاری را به این فوتسالیست پر افتخار کشور اهدا کرد.

سالار آقاپور پس از دریافت جایزه مرد سال فوتسال آسیا، با حضور در مسجد مقدس جمکران، این عنوان را به ساحت مقدس امام زمان (عج) تقدیم کرده بود.