پخش زنده
امروز: -
رئیس پژوهشگاه نیرو با اشاره به افزایش مصرف سوختهای فسیلی در کشور، از پژوهشگران و متخصصان حوزه انرژی خواست تا در دوران گذار انرژی، توجه ویژهای به توسعه شبکه برق و کاهش ناترازی مصرف و تولید داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مجید عمیدپور رئیس پژوهشگاه نیرو با اشاره به روند جهانی گذار انرژی اظهار کرد: از سال ۲۰۱۵ موضوع گذار انرژی در محافل علمی جهان مطرح شد و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۲۵، ساختار انرژی در دنیا دچار دگرگونی اساسی شود؛ هرچند این روند با موانع سیاسی همراه بود، اما نشانههای تغییر جدی در حال نمایان شدن است.
وی با بیان اینکه موضوع برقیسازی در بخشهای مختلف انرژی از جمله حملونقل به سرعت در حال گسترش است، افزود: وزارت نیرو و پژوهشگاه نیرو با نگاه آیندهمحور، توسعه سامانههای تولید پراکنده، هیبریدی و زیرساختهای هوشمند شبکه برق را در دستور کار قرار دادهاند.
عمیدپور بر لزوم همکاری گسترده میان وزارتخانههای نیرو و نفت تأکید کرد و گفت: کشور برای توسعه فناوریهای نوین پیشران، بومیسازی سامانههای تولید همزمان و حمایت از فناوران داخلی، نیازمند همافزایی میان نهادهای مسئول و مراکز تحقیقاتی است.
رئیس پژوهشگاه نیرو با اشاره به سیاستهای وزارت نیرو در زمینه برقیسازی و کاهش ناترازی انرژی، تصریح کرد: ما در حال توسعه شبکهای هستیم که بر تولید پراکنده در بخشهای تجدیدپذیر و فسیلی تأکید دارد و به موازات آن، هوشمندسازی شبکه برق و ارتقای تابآوری زیرساختها را دنبال میکنیم تا در مسیر تحولات جهانی انرژی از روند تغییرات عقب نمانیم.
عمیدپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش مصرف سوختهای فسیلی در کشور، از پژوهشگران و متخصصان حوزه انرژی خواست تا در دوران گذار انرژی، توجه ویژهای به توسعه شبکه برق و کاهش ناترازی مصرف و تولید داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تعامل میان مولدها و ذخیرهسازها و بهرهبرداری بهینه از سامانههای ترکیبی، یکی از راهکارهای مؤثر برای اصلاح ناترازی و مدیریت مصرف انرژی است که میتواند به افزایش تابآوری شبکه برق کشور منجر شود.