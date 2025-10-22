به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،کیان پاشایی گفت: روز گذشته پس از گزارش یک مورد حادثه ریزش آوار ساختمان در حال ساخت به مرکز کنترل و هماهنگی عملیاتی (ای. اوسی) نزدیکترین پایگاه امداد و نجات در جاده همدان تهران به محل حادثه عزیمت کردند.

او افزود: علاوه بر این یک تیم پشتیبان از شهرستان فامنین و تیم واکنش سریع هلال احمر از مرکز استان برای تسریع در امدادرسانی و عملیات آوار برداری در محل بروز حادثه حضور یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان همدان تأکید کرد: براساس گزارش تیم‌های امدادی حاضر در محل، کارگر ۲۹ ساله بر اثر ریزش ناگهانی دیوار بنای در حال ساخت زیر آوار گرفتار شده بود که تیم‌های امدادی فرد مصدوم را از زیرآوار خارج کردند.

پاشایی گفت: با توجه به تلاش تیم‌های امدادی و خارج کردن فرد مصدوم از زیر آوار، اما شدت ضربه و جراحات وارده موجب مرگ او شده بود که جسد وی تحویل مراجع ذی صلاح شد.

او با بیان اینکه ۲۲ پایگاه امداد جاده‌ای هلال احمر در این استان فعال است، افزود: تیم‌های امدادی مجهز به ست نجات، بالشتک بادی، ست هیدرولیک، تجهیزات رها سازی و دیگر تجهیزات امدادی مورد نیاز هستند.