پخش زنده
امروز: -
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از کاهش میزان کوتاه قامتی در کشور به ۴ درصد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احمد اسماعیلزاده گفت:در سال ۱۴۰۴ تفاوتی چشمگیر که نتیجه بهبود عوامل تاثیرگذار بر بلندیهای قد نسبت به ۱۰۰سال است.
وی افزود: میانگین قد زنان ایرانی بین ۱۶۴ تا ۱۶۵ سانتیمتر و مردان ۱۷۵ تا ۱۷۶ سانتیمتر است. مساله جالبتر اینکه نرخ کوتاهقدی در کشور به حدود ۴ درصد کاهش یافته و دیگر مشکلی حاد در کشور محسوب نمیشود.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت اضافه کرد: با ادامه روند فعلی – تغذیه کامل در سنین رشد، پیگیری توسط متخصصان غدد و آگاهیرسانی به خانوادهها – میتوان میانگین قد را ۲ تا ۳ سانتیمتر افزایش داد. یعنی تصور کنید نسل بعدی ایرانیان با ۱۷۹ سانتیمتر برای مردان و ۱۶۸ برای زنان؛ نه تنها بلندتر، بلکه سالمتر. قد فقط یک عدد نیست،د سلامتی جامعه است .