به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا اصغری، گفت: طی شش ماهه نخست امسال تعداد ۶۷۸۱ اشتراک‌پذیری جدید شهری و ۵۹۰۲ مورد نیز اشتراک روستایی پذیرش شد.

وی با اشاره به وضعیت مدت مشابه سال گذشته افزود: در نیمه اول ۱۴۰۳ این ارقام به ترتیب ۸۱۷۱ اشتراک شهری و ۶۶۶۳ اشتراک روستایی بود.

اصغری درباره نصب انشعاب نیز اظهار داشت: طی نیمه اول سال‌جاری ۱۹۸۹ انشعاب شهری و ۸۱۸۰ انشعاب روستایی نصب و واگذار شده است.

مدیر بهره‌برداری سپس به میزان شبکه‌گذاری انجام‌شده اشاره کرد و گفت: طول شبکه توزیع مربوط به حفرات خالی در شش ماهه اول سال جاری نزدیک به ۹۸ کیلومتر بود که در قالب طرح‌های برنامه‌ریزی‌شده اجرا شده است.

اصغری درباره تعمیرات و نگهداری شبکه نیز اعلام کرد: در نیمه اول سال ۷۲۱۲ دستگاه کنتور به‌دلیل خرابی یا سایر موارد فنی تعویض شد که نشان‌دهنده تمرکز ویژه شرکت بر پایداری و ارتقای کیفیت اندازه‌گیری است.

وی درباره تعداد انشعابات غیرمجاز کشف‌شده طی‌شش ماهه اول امسال نیز اعلام کرد: طی این مدت ۱۳ مورد انشعاب غیرمجاز شناسایی و کشف شد که در مدت مشابه سال گذشته نیز به همین تعداد بود.

اصغری در پایان ضمن قدردانی از تلاش واحد‌های عملیاتی و پیمانکاران افزود: پایداری شبکه، کنترل کیفیت انشعاب‌ها و افزایش پوشش گازرسانی اولویت‌های اصلی ما هستند. از شهروندان نیز تقاضا داریم در روند اجرای پروژه‌ها، همکاری لازم را داشته باشند تا روند تکمیل طرح‌ها تسریع شود.