به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ایجاد ارتباط عمیق با مشتریان، بررسی نیاز‌ها و خواسته‌های آنان، توجه به ترجیحات مشتریان، بررسی بازخورد مشتریان و موارد دیگر، همگی از جمله اقداماتی هستند که به مشتری مداری یک کسب و کار کمک می‌کنند.

بسته فرهنگ ما در این هفته به بررسی فرهنگ در میان اصناف شهرستان می‌پردازد و هدف افزایش نقاط قوت فروشندگان و تضعیف موانع در مسیر معاشرت در کسب و کار است.

فرهنگ مشتری مداری در اسفراین ریشه در تاریخ دارد و همین امر باعث شده اکثر اصناف در سطح شهرستان این فرهنگ در کسب و کارشان نهادینه کنند، اما ناگفته نماند مشتری مداری نیز مانند بسیاری از آداب و رسوم نیازمند بازنگری و تقویت و آموزش صحیح در برخی حوزه‌هاست.