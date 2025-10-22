پخش زنده
امروز: -
مجمع رزمندگان لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع) و مراسم گرامیداشت بیست و هفتمین سالگرد حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در این لشکر با حضور پیشکسوتان این لشکر و خانوادههای آنها در حسینیه پادگان حر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم گرامیداشت بیست و هفتمین سالگرد حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع) و مجمع رزمندگان این لشکر در حسینیه پادگان حر با حضور جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان این لشکر در دوران دفاع مقدس برگزار شد.
بیان خاطرات فرماندهان ادوار لشکر، تجلیل از تعدادی از خانوادههای شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، تجلیل از رزمندگان این لشکر در دفاع مقدس ۱۲ روزه و تجلیل نمادین از رزمندگان پیشکسوت لشکر در دوران دفاع مقدس از مهمترین بخشهای این برنامه بود.