پخش زنده
امروز: -
معاون محیطزیست انسانی سازمان، گفت: آمادهایم در مسیر مشترک با فعالان محیطزیست برای حل چالشهای زیستمحیطی کشور همکاری کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما صدیقه ترابی، در نشست با نمایندگان سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی کشور با تأکید بر ضرورت تمرکز بر اولویتهای استانی و پرهیز از انباشت مطالبات متعدد افزود: سمنها میتوانند با ارائه مسائل محوری از هر استان، زمینه برنامهریزی هدفمند و حل مؤثر مشکلات را فراهم کنند.
ترابی با اشاره به حجم بالای طرحهای معطلمانده در دفتر ارزیابی محیطزیست گفت: بیش از ۵۰۰ طرح در حال بررسی است و حدود ۶۰ درصد آنها بیش از چهار سال معطل ماندهاند. وی افزود: رویکرد جدید این دفتر بر تسریع در بررسیها و ارتقای کیفیت ارزیابیها متمرکز است و آموزش کارشناسان استانی بر اساس شاخصهای بینالمللی در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین بر بازنگری روشهای ارزیابی زیستمحیطی، بهروزرسانی ضوابط استقرار و اصلاح الگوی مدیریت پسماند از مقیاس روستایی تا استانی تأکید کرد و خواستار همراهی فعالتر تشکلهای مردمنهاد در این مسیر شد.