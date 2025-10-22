

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما صدیقه ترابی، در نشست با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی کشور با تأکید بر ضرورت تمرکز بر اولویت‌های استانی و پرهیز از انباشت مطالبات متعدد افزود: سمن‌ها می‌توانند با ارائه مسائل محوری از هر استان، زمینه برنامه‌ریزی هدفمند و حل مؤثر مشکلات را فراهم کنند.

ترابی با اشاره به حجم بالای طرح‌های معطل‌مانده در دفتر ارزیابی محیط‌زیست گفت: بیش از ۵۰۰ طرح در حال بررسی است و حدود ۶۰ درصد آنها بیش از چهار سال معطل مانده‌اند. وی افزود: رویکرد جدید این دفتر بر تسریع در بررسی‌ها و ارتقای کیفیت ارزیابی‌ها متمرکز است و آموزش کارشناسان استانی بر اساس شاخص‌های بین‌المللی در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین بر بازنگری روش‌های ارزیابی زیست‌محیطی، به‌روزرسانی ضوابط استقرار و اصلاح الگوی مدیریت پسماند از مقیاس روستایی تا استانی تأکید کرد و خواستار همراهی فعال‌تر تشکل‌های مردم‌نهاد در این مسیر شد.