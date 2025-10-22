پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: آمادهسازی اراضی سایت ۴.۵ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان تکاب در مراحل پایانی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛پیمان آرامون در جلسه بررسی طرحهای راه و شهرسازی در شهرستان تکاب که با حضور شهروز برزگر کلشانی مدیر کل امور مجلس وزارت راه و شهرسازی، نماینده مردم شاهیندژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسوولان شهرستانی برگزار شد، اظهار داشت: آمادهسازی این طرح با واگذاری اراضی به بنیاد مسکن در حال انجام است و به اراضی در مرحله واگذاری به متقاضیان است.
وی ادامه داد: این اراضی قابلیت بارگذاری حدود ۳۰۰ واحد مسکونی را دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: در بخش راهسازی نیز طرح توسعه محور به طول ۳۸ در دست اجراست.
آرامون افزود: طرح توسعه محور شاهیندژ - تکاب منجر به توسعه شهرستان و منطقه شده و اجرای این طرح با جدیت دنبال میشود.
وی بیان کرد: هیچ مشکلی از بابت پرداخت اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح راهسازی در شهرستان تکاب وجود ندارد و این پروژه بدون وقفه در دست اجراست.