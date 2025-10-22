افزایش درآمدهای مالیاتی در خراسان رضوی
وصول درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۷ درصد افزایش دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: در نیمه نخست امسال ۱۷۵ هزار و ۸۸۵ میلیارد و ۲۴۲ میلیون ریال درآمدهای مالیاتی در استان ثبت شد؛ در حالیکه در مدت مشابه پارسال میزان وصول مالیات ۱۳۸ هزار و ۳۲۹ میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال بوده است.
شاکر رضا مریدی افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی در نتیجه شناسایی فرارهای مالیاتی و کشف منابع مالیاتی جدید در این استان است.
وی اضافه کرد: سهم مصوب استان برای نیمه نخست امسال از کل وصول درآمد مالیاتی، ۲۱۸ هزار و ۶۵۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده بود که با تحقق بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد ریال، میزان تحقق این سهم به ۸۰ درصد رسیده است.
مریدی ادامه داد: افزایش وصول مالیات در امسال نشاندهنده نتیجهبخشی تلاشهای انجام شده در راستای اجرای سیاستهای مالیاتی و همچنین همکاری فعالان اقتصادی استان در پرداخت بهموقع تعهدات مالیاتی است.
وی گفت: استان خراسان رضوی رتبه نخست را در مبارزه با فرار مالیاتی در سطح کشور کسب کرده است و امیدواریم این روند رو به رشد، در ماههای آینده نیز ادامه یابد و در تحقق اهداف بودجهای استان کمک شایانی کند.
درآمد دولت شامل وجوه مالیاتی و غیرمالیاتی است، درآمدهای غیرمالیاتی به درآمدهای حاصل از ارایه خدماتی گفته میشود که دستگاههای دولتی بر اساس قانون در ازای انجام آن، مجاز به دریافت بهای خدمات هستند که این درآمد به حساب خزانه واریز میشود.