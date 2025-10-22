پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: عملیات راهسازی در ۳۸ کیلومتر از محور شاهیندژ - تکاب به صورت شبانه روزی در حال فعالیت بوده و در حال حاضر آسفالت ریزی در ۵ کیلومتر از محور در دست انجام است و به زودی زیربارترافیک میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیمان آرامون در بازدید شهروز برزگر کلشانی مدیر کل امور مجلس وزارت راه و شهرسازی، نماینده مردم شاهیندژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسوولان شهرستانی از این طرح، اظهار داشت: ۴ کیلومتر از این محور نیز بیش از این آسفالت شده و زیربارترافیک رفته است و تا مایان سال جاری تلاش داریم ۳ کیلومتر دیگر را نیز آسفالت کنیم.
وی گفت: عملیات راهسازی در ۳۸ کیلومتر از محور شاهیندژ - تکاب با بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده در حال انجام است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی بیان کرد: توسعه و تعریض محور شاهیندژ - تکاب از طرحهای مهم بوده و زمینه توسعه بیش از پیش شهرستان را فراهم میکند و دسترسی اهالی این منطقه را به مرکز استان و شهرهای اطراف سهولت میبخشد.
آرامون افزود: با بهبود این مسیر، دسترسی به مناطق صنعتی و معدنی تکاب، آسانتر شده و سرمایهگذاری در این حوزه افزایش مییابد.
وی اضافه کرد: فعالیت کارگاه راهسازی در محور شاهیندژ- تکاب به صورت شبانهروزی بوده و بیش از ۷۵ دستگاه انواع ماشین آلات سنگین در این محور در حال فعالیت هستند.