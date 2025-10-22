به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران از آغاز اجرای طرح گسترده ساماندهی و بهسازی محور شاخص آزادی–انقلاب–دماوند خبر داد و گفت: این محور یکی از مهم‌ترین شریان‌های حیاتی و تاریخی شهر تهران است که از میدان آزادی تا چهارراه تهرانپارس امتداد دارد و با احتساب مسیر رفت و برگشت، حدود ۴۰ کیلومتر طول دارد.

وی افزود: محور آزادی–انقلاب–دماوند نه‌تنها یکی از قدیمی‌ترین معابر پایتخت به شمار می‌رود بلکه خاطرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیاری را در خود جای داده و همچنان محل برگزاری رویداد‌ها و مراسم‌های مختلف است.

از میدان آزادی تا تهرانپارس ساماندهی و بهسازی می‌شود

گودرزی با اشاره به محدوده‌های اجرایی این طرح اظهار کرد: این محور از میدان آزادی آغاز شده و تا تهرانپارس ادامه دارد. در این مسیر مناطق ۲، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قرار دارند. برای اجرای دقیق و هماهنگ پروژه، این مسیر به چند بخش شامل میدان آزادی تا شهیدان، شهیدان تا نواب، نواب تا حافظ، حافظ تا مفتح، مفتح تا میدان امام حسین (ع)، امام حسین (ع) تا سبلان جنوبی و درنهایت تا تهرانپارس تقسیم‌بندی شده است. برای هر بخش نیز مشاور اختصاصی تعیین شده تا از اجرای جزیره‌ای پروژه جلوگیری و هماهنگی لازم میان مناطق برقرار شود.

وی با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی طرح به مناطق ابلاغ شده است، افزود: این دستورالعمل شامل جزئیات مربوط به فعالیت‌ها، قالب‌های اجرایی و اهداف طرح است که مهم‌ترین آنها ایجاد وحدت رویه در طراحی کف‌سازی و مبلمان شهری، ساماندهی جریان پیاده‌رو، ارتقای کیفیت محیط شهری، بهسازی جداره‌ها، حذف زوائد بصری، ارتقای منظر، بهبود ایمنی، نورپردازی و توسعه پوشش گیاهی مسیر است.

گودرزی درباره اقدامات شاخص طرح نیز گفت: در قالب این پروژه، بهسازی و مرمت پیاده‌روها، همسان‌سازی تابلو‌های اصناف، رنگ‌آمیزی جداره‌ها و شاترها، ایجاد فضای سبز خطی با گونه‌های سازگار با اقلیم تهران، نصب مبلمان شهری جدید و استقرار سیستم نوین مدیریت پسماند با انتقال مخازن به لایه دوم اجرایی می‌شود. همچنین ساماندهی نظام‌مند دست‌فروشان، ایمن‌سازی ایستگاه‌های اتوبوس، نوسازی سرپناه‌ها، بهبود روشنایی، بهسازی سازه‌های تبلیغاتی و فرهنگی و رنگ‌آمیزی خطوط عابر پیاده از دیگر محور‌های این طرح است.

ساماندهی پلازای مقابل دانشگاه تهران

وی به اجرای طرح بهسازی مقابل دانشگاه تهران نیز اشاره کرد و افزود: یکی از نقاط مهم این طرح، ساماندهی پلازای مقابل دانشگاه تهران است. از زمان ثبت دانشگاه به‌عنوان میراث ملی تاکنون تغییر محسوسی در این محدوده ایجاد نشده است. بر اساس طرح جدید، فضای مقابل دانشگاه بازطراحی و به‌صورت پیاده‌محور و فرهنگی بازآفرینی خواهد شد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به زمان‌بندی اجرای طرح گفت: در حال حاضر بخشی از عملیات در مسیر خیابان انقلاب (از ولیعصر تا میدان انقلاب) آغاز شده و مناطق مختلف مطابق دستورالعمل ابلاغی مشغول فعالیت هستند. برنامه‌ریزی شده است که بخش عمده این طرح تا خردادماه سال آینده به پایان برسد و محور آزادی–انقلاب–دماوند به‌صورت یکپارچه و سامان‌یافته تحویل شهروندان تهرانی شود.

گودرزی از اجرای طرح ساماندهی و بهسازی محور شاخص ولی‌عصر (عج) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین شریان‌های شمالی–جنوبی پایتخت خبر داد و گفت: محور ولی‌عصر (عج) به طول ۱۸ کیلومتر از میدان تجریش تا راه‌آهن امتداد دارد و از مناطق ۱، ۳، ۶ و ۱۱ عبور می‌کند. این خیابان به‌دلیل ویژگی تاریخی، هویت شهری و پوشش سبز منحصر‌به‌فرد خود، همواره از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری بوده است.

وی با اشاره به اجرای هم‌زمان طرح‌های بهسازی در دو محور شاخص پایتخت (آزادی–انقلاب–دماوند و ولی‌عصر) افزود: در حالی‌که بخش آزادی تا انقلاب توسط سازمان زیباسازی شهر تهران در حال اجراست، مابقی مسیر‌ها طبق تقسیم‌بندی تعیین‌شده توسط مناطق مختلف اجرا می‌شود. در محور ولی‌عصر نیز عملیات اجرایی با محوریت معاونت خدمات شهری و با همکاری معاونت فنی و عمرانی در حال انجام است.

گودرزی با اشاره به ویژگی‌های خاص این محور گفت: با توجه به اختلاف ارتفاع حدود ۸۰۰ متری بین شمال و جنوب شهر، یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری در این محدوده، جمع‌آوری و هدایت اصولی آب‌های سطحی بوده است. در این راستا، طراحی و اجرای شبکه‌های زهکشی، هدایت آب‌های سطحی به کانال‌های مجاور و جلوگیری از آسیب به درختان کهنسال مسیر از مهم‌ترین اقدامات اجرایی طرح به شمار می‌رود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران افزود: برای اجرای دقیق پروژه، محور ولی‌عصر به سکانس‌های مختلف تقسیم شده و برای هر بخش، مشاور و برنامه اجرایی مشخصی تعریف شده است. همچنین دستورالعمل و شیوه‌نامه اجرایی طرح به مناطق چهارگانه ابلاغ شده تا عملیات با وحدت رویه و هماهنگی کامل پیش برود.

گودرزی با تأکید بر حفظ و احیای هویت تاریخی و فرهنگی خیابان ولی‌عصر (عج) اظهار کرد: هدف اصلی این طرح، تبدیل محور ولی‌عصر به نمونه‌ای از فضای عمومی پایدار و انسان‌محور است. در این مسیر، ارتقای کیفیت محیطی، بهبود عملکرد ترافیکی، افزایش ایمنی و آسایش شهروندان و حفظ اصالت درختان چنار که نماد این خیابان هستند، از اولویت‌های اصلی به‌شمار می‌رود.

وی درباره جزئیات اقدامات اجرایی گفت: بازسازی و بهسازی پیاده‌روها، مرمت و یکسان‌سازی جداول، ساماندهی مبلمان شهری با طراحی‌های جدید، ایجاد فضا‌های مشخص برای دست‌فروشان، ایمن‌سازی و بهسازی علائم ترافیکی، اجرای دیوارنگاره‌های هنری، نورپردازی و تقویت فضای سبز خطی از جمله برنامه‌های در حال اجراست. عملیات اجرایی از میدان تجریش آغاز شده و به‌صورت تدریجی تا محدوده راه‌آهن ادامه می‌یابد.

گودرزی با اشاره به هماهنگی میان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط گفت: تمام فعالیت‌ها با راهبری معاونت خدمات شهری و محیط زیست و با مشارکت سازمان زیباسازی، مناطق چهارگانه و معاونت فنی و عمرانی در حال انجام است. هدف این است که محور ولی‌عصر (عج) و محور آزادی–انقلاب–دماوند تا خرداد ۱۴۰۵ به‌طور کامل بهسازی و به دو محور شاخص، منسجم و هویت‌دار شهری تبدیل شوند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به روند اجرای طرح‌های ساماندهی و بهسازی محور‌های شاخص پایتخت گفت: این پروژه‌ها از پیچیده‌ترین طرح‌های شهری در تهران هستند که با همکاری گسترده میان مناطق مختلف و سازمان‌های تخصصی شهرداری در حال اجراست. در حال حاضر معاونت خدمات شهری به‌عنوان متولی اصلی، راهبری و نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌ها را برعهده دارد.

وی افزود: در اجرای این طرح‌ها، معاونت خدمات شهری مسئول اصلی و هماهنگ‌کننده کل است و معاونت فنی و عمرانی نیز به‌عنوان ناظر فنی بر عملکرد مناطق و بر روند عملیات آب‌های سطحی و عمرانی نظارت دارد. مناطق نیز مطابق دستورالعمل و شیوه‌نامه مصوب و ابلاغ‌شده از سوی این معاونت، فعالیت‌های اجرایی را پیش می‌برند.

گودرزی با اشاره به سابقه بروز مشکلات ناشی از بارش‌های شدید در سال‌های گذشته گفت: در مردادماه سال ۱۳۶۶ بارندگی شدیدی در تهران موجب بروز سیلاب و خسارات سنگینی شد که جان بیش از ۳۰۰ نفر را گرفت. اکنون با اجرای طرح‌های ساماندهی و بهسازی در محور‌های اصلی شهر، از جمله مسیر‌های جنوبی–شمالی و شرقی–غربی، موضوع هدایت اصولی آب‌های سطحی و جلوگیری از وقوع چنین حوادثی به‌صورت ریشه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.