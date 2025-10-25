تعطیلی ۵ مرکز زیبایی متخلف در گچساران
پنج مرکز زیبایی در شهرستان به علت تخلف و دخالت در امور پزشکی تعطیل شدند.
سید محمد امین رضایی افزود: استفاده از برخی دستگاه های پوست و مو، لیزر، ژل، بوتاکس و دیگر موارد مشابه مصداق عینی دخالت در امور پزشکی است.
وی عنوان کرد: در این بازدید تجهیزات و دستگاههای غیرمجاز که برای انجام امور پزشکی و زیبایی استفاده میشد و همچنین مواد آرایشی غیر بهداشتی ، جمعآوری و در این راستا ۵ مرکز تعطیل شد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران تاکید کرد: برخورد با مراکز غیرمجاز و تهدیدکننده سلامت عمومی ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیتهای غیرقانونی، مراتب را به شبکه بهداشت و درمان گزارش و اطلاع دهند.