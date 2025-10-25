پنج مرکز زیبایی در شهرستان به علت تخلف و دخالت در امور پزشکی تعطیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران در بازدید از برخی مراکز زیبایی گفت: در این بازدید نحوه عملکرد مراکز زیبایی ارزیابی و استانداردهای لازم بررسی شد.

سید محمد امین رضایی افزود: استفاده از برخی دستگاه های پوست و مو، لیزر، ژل، بوتاکس و دیگر موارد مشابه مصداق عینی دخالت در امور پزشکی است.

وی عنوان کرد: در این بازدید تجهیزات و دستگاه‌های غیرمجاز که برای انجام امور پزشکی و زیبایی استفاده می‌شد و همچنین مواد آرایشی غیر بهداشتی ، جمع‌آوری و در این راستا ۵ مرکز تعطیل شد.