به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی اسدبیگی گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان فامنین در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق، با پایش محور‌های مواصلاتی و اجرای ایست و بازرسی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی ۳۶ رأس گوسفند بدون مجوز بهداشتی و قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان در ادامه با اشاره به اینکه احشام مکشوفه به اداره دامپزشکی منتقل شد، تأکید کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

اسدبیگی تصریح کرد: پلیس با اقتدار کامل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در چهارچوب قانون جهت تأمین سلامت و امنیت شهروندان، با قانون شکنان قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.