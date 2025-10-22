پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس آگاهی استان همدان از کشف ۳۵ رأس گوسفند قاچاق در شهرستان فامنین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی اسدبیگی گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان فامنین در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق، با پایش محورهای مواصلاتی و اجرای ایست و بازرسی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.
او افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی ۳۶ رأس گوسفند بدون مجوز بهداشتی و قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی استان همدان در ادامه با اشاره به اینکه احشام مکشوفه به اداره دامپزشکی منتقل شد، تأکید کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
اسدبیگی تصریح کرد: پلیس با اقتدار کامل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در چهارچوب قانون جهت تأمین سلامت و امنیت شهروندان، با قانون شکنان قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.