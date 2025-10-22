پخش زنده
مراسم گرامیداشت یاد شهید محمد مهدی شاهرخی فر برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خوزستان اعلام کرد :مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت شهید محمد مهدی شاهرخی فر برگزار می شود.
این مراسم پنج شنبه یکم آبان ۱۴۰۴ در جوار مقبره شهدای مدافع حرم شوشتر برگزار خواهد شد .
شهید محمدمهدی شاهرخیفر از کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران در گروه پدافند هوایی ماهشهر بود که در حملۀ هوایی اسرائیل به ایران در ۵ آبانماه سال ۱۴۰۳ ش، به چند پایگاه نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهرهای تهران، ایلام و خوزستان، در واحد پدافند هوایی ماهشهر به همراه شهید حمزه جهاندیده، حین مقابله با پرتابههای رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.