پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: عملیات راهسازی در مسیر منتهی به شهرستان شاهیندژ از سمت میاندوآب به طول ۲۸ کیلومتر در دست اجراست و ۲۵ کیلومتر از این مسیر پیش از این آسفالت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛پیمان آرامون در جلسه بررسی طرحهای راهسازی منتهی به شهرستان شاهیندژ که با حضور شهروز برزگر کلشانی مدیر کل امور مجلس وزارت راه و شهرسازی، نماینده مردم شاهیندژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسوولان شهرستانی برگزار شد، اظهار داشت: این میزان مسیر در قالب ۵ قطعه راهسازی در طول محور میاندوآب به شاهیندژ اجرایی میشود.
وی ادامه داد: با تخصیص اعتبارات لازم تا سال آینده بخش مهمی از این طرحها به اتمام رسیده و زیربار ترافیک میرود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: ۷ کیلومتر از این طرح در آستانه آسفالت بوده و به زودی آسفالت شده و زیربارترافیک میرود.
آرامون افزود: در مسیر شاهیندژ ۳ پل احداث میشود که مطالعات اجرای این پلها انجام شده و آماده برگزاری مناقصه برای پیمان سپاری این طرحها هستیم.
وی تاکید کرد: برای اجرای هر کیلومتر راه اصلی در سطح استان ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیلرد ریال اعتبار هزینه میشود و در حال حاضر عملیات راهسازی در ۶۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی آذربایجانغربی در دست اجرا است.