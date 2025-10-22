به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با توجه به کاهش چشمگیر منابع آبی و بارش‌ها و بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، حجم سد زاینده رود ۱۵۱ میلیون متر مکعب است فقط۱۱ درصد سد آب دارد.

منصور شیشه‌فروش افزود: در این راستا برنامه‌های عملیاتی برای صرفه‌جویی در مصارف آب در همه بخش‌ها از جمله شرب، صنعت و فضای سبز تدوین و برای اجرا به بخش‌های مربوط ابلاغ شد.

وی ادامه داد: اطلاعات وضعیت منابع آب باید از مراجع مربوط از جمله وزارت نیرو و آب منطقه‌ای گرفته شود.

وی همچنین بر ضرورت اقدام جدی وزارت نیرو در اجرای طرح‌های تأمین آب و احیای رودخانه با پیشگیری و توقف برداشت‌های غیرمجاز در حوضه آبریز و تأمین حقابه‌های قانونی زاینده‌رود تأکید کرد.