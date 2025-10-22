پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از ابلاغ برنامههای عملیاتی صرفهجویی در مصرف آب به بخشهای مختلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با توجه به کاهش چشمگیر منابع آبی و بارشها و بر اساس اعلام شرکت آب منطقهای اصفهان، حجم سد زاینده رود ۱۵۱ میلیون متر مکعب است فقط۱۱ درصد سد آب دارد.
منصور شیشهفروش افزود: در این راستا برنامههای عملیاتی برای صرفهجویی در مصارف آب در همه بخشها از جمله شرب، صنعت و فضای سبز تدوین و برای اجرا به بخشهای مربوط ابلاغ شد.
وی ادامه داد: اطلاعات وضعیت منابع آب باید از مراجع مربوط از جمله وزارت نیرو و آب منطقهای گرفته شود.
وی همچنین بر ضرورت اقدام جدی وزارت نیرو در اجرای طرحهای تأمین آب و احیای رودخانه با پیشگیری و توقف برداشتهای غیرمجاز در حوضه آبریز و تأمین حقابههای قانونی زایندهرود تأکید کرد.