معاون وزیر آموزش و پرورش: نهضت عدالت آموزشی با محوریت مشارکت مردم، خیران و حمایت دولت در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حمیدرضا خان محمدی در سفر به چهارمحال و بختیاری گفت: این طرح به عنوان حرکتی ملی برای رفع نابرابری در فضا‌های آموزشی کشور با محوریت مشارکت مردم، خیران و حمایت دولت در حال اجرا است.

وی افزود: برای اجرای این نهضت بزرگ آموزشی نیازمند بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است و تحقق آن تنها با تکیه بر اعتبارات دولتی بیش از پنج سال زمان می‌برد.

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به اجرای طرح پایلوت تجهیزات هوشمندسازی مدارس با مشارکت شرکت‌ها و خیران افزود: در این طرح از توان شرکت‌های دانش بنیان و نخبگان دانشگاهی بهره گرفته می‌شود و هماهنگی‌هایی برای مشارکت وزارت نفت و صنایع بزرگ در اجرای آن انجام شده است.