به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ انجمن ملی خرمای ایران با همکاری اتاق‌های بازرگانی اهواز، آبادان و خرمشهر، دومین دوره بزرگداشت روز ملی خرما را از ۳۰ مهر تا یکم آبان در منطقه آزاد اروند برگزار کرد.

این رویداد مهم ملی با هدف تبدیل نگاه سنتی به خرما به اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه بازار‌های صادراتی این محصول راهبردی و رفع چالش‌ها موجود برگزار شد.

از جمله محور‌های اصلی این همایش می‌توان به نشان سازی و بسته‌بندی بروز، توسعه صنایع فرآوری، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد زنجیره ارزش کامل برای محصول خرما اشاره کرد.

این رویداد با حضور گسترده فعالان بخش خصوصی، مدیران ارشد، پژوهشگران و نخلداران نمونه برگزار شد و شامل بخش‌های متنوعی از جمله نشست‌های تخصصی، نمایشگاه محصولات و فناوری‌های نوین و بازدید میدانی از نخلستان‌های منطقه است.