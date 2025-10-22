پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛منصور رضایی مدیر جهاد کشاورزی تکاب در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در شهرستان تکاب با ۳۸ هزار هکتار الگوی کشت گندم دیم و ۳۵۰۰ هکتار نخود دیم و ۵۰۰ هکتار گلرنگ کشت پاییزه آغاز شد.
رضایی افزود: ۸۵۰ تن کود ازته، ۲۰۰ تن کود فسفره و ۵۰ تن کود پتاسه در بین کشاورزان شهرستان توزیع شده است.
وی گفت: ۲۰۰ تن بذرگواهی شده نیز در بین کشاورزان توزیع شده است.
رضایی گفت:۱۱ مرکز بوجاری در شهرستان کار بوجاری گندم خود مصرفی کشاورزان را انجام میدهند.
وی افزود: پیش بینی شده امسال به لحاظ کمبود بارش در منطقه محصولات کم آب بر مانند گلرنگ و نخود پاییزه جایگزین کشت شده و الگوی کشت شهرستان را اجرایی کنیم.
شورش شهابی کارشناس مسؤل زراعت و حفظ نباتات جهاد کشاورزی تکاب در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در سال زراعی جدید در مزارع گندم دیم شهرستان طرحهای مقایسه ارقام و مقایسه تراکم بذر با هدف اجرای تکنیکهای به زراعی و به نژادی و بمنظور تولید پایدار محصولات کشاورزی بهمراه طرح پتانسیل تولید با هدف مشخص کردن ظرفیت تولید محصول گندم در شرایط اقلیمی منطقه در سطح ۴۰ مزرعه شهرستان در حال اجراست.
شهابی افزود: بمنظور رعایت تناوب و الگوی کشت محصولاتی مانند گلرنگ، نخود و گیاهان علوفهای به روش انتقال زمان کشت از بهار به پاییز در حال اجراست.
وی گفت: در سطح مزارع آبی نیز برای سال دوم طرح عملیات خوب کشاورزی دوهکتار در روستای خارخار این شهرستان زیر کشت گندم آبی با روش آبیاری نوار تیپ قرار گرفت و علاوه بر آن کشت گیاهان دارویی نیز در برنامه قرار دارد.
یوسف عمرانی کارشناس مسؤل مرکز کرفتوی جهاد کشاورزی تکاب گفت: ۱۶ طرح در این مرکز بمنظور حصول به نژادی و به زراعی محصول در حال اجراست که ۶ طرح آن پی دی تی و ۴ طرح نیز پی وی اس و ۳ طرح پتانسیل میباشد.
وی افزود: با توجه به کمبود بارشها در سال زراعی جدید تراکم بذرها را پایین آوردهایم تا راندمان بیشتری داشته و طرح ترویجی را با همیاری کشاورزان اجرایی کنیم.