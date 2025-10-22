به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحیمی نسب در جلسه مشترک مشاوران وزیران و دستگاه‌های اجرایی در امور ایثارگران با استاندار آذربایجان غربی با اشاره به این که در طی سه روز گذشته بیش از ۴۰ مشاور وزیر و دستگاه‌های اجرایی در امور ایثارگران در استان حاضر شدند گفت: این سفر بیست و سومین سفر استانی است که بیش از ۸۰ نشست توجیهی و پالایشی در دستگاه‌ها برگزار شد.

او افزود: توجه خاصی به حوزه ارتقا ایثارگران در حوزه‌های مختلف مدیریتی در استان شده و انتظار می‌رود این روند ادامه دار باشد.

او با بیان این که بر اساس ماده ۷۴ قانون ایثارگران این سفر انجام گرفت که باید دستگاه‌ها گزارش عملکرد خود را به بنیاد شهید ارایه دهند خاطرنشان کرد: مهمترین هدف این سفر پایش عملکرد در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بود.

دبیر شورای مشاوران وزیران در امور ایثارگران با بیان این که بیش از ۳۰ درصد کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور را جامعه ایثارگران تشکیل می‌دهند گفت: تقویم برگزاری یادواره شهدای دستگاه‌های اجرایی استان در طول سال باید تدوین شده و در این خصوص برنامه ریزی‌های لازم انجام گیرد.

رضا رحیمی نسب افزود: در میز خدمتی که در اداره کل زندان‌های آذربایجان غربی برگزار شد ۱۷ زندانی آزاد شدند.