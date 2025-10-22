پخش زنده
فیلمهای «بیگانه: رومولوس»، «سرنوشت سیکندر» و مستندهای «جرفالصخر» و «رافا مارکز: یک کاپیتان»، از شبکههای نمایش، تهران و مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «بیگانه: رومولوس» محصول ۲۰۲۴، امشب ساعت ۲۳، پخش و پنجشنبه اول آبان ساعتهای ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.
این فیلم به کارگردانی فید آلوارز، در مورد گروهی از مهاجران فضایی جوان است که وقتی به یک ایستگاه فضایی متروکه قدم میگذارند، با مخوفترین و وحشتناکترین شکل حیات در سراسر جهان روبهرو میشوند و…
هنرمندانی همچون کیلی اسپینی، ایزابلا مرسد، دیوید جانسون، اسپایک فیرن، آیلین وو و آرچی رینو، در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «سرنوشت سیکندر»، در گونه اکشن، جنایی و درام محصول هند در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه تهران پخش شود.
در این فیلم خواهیم دید: بعد از یک دزدی الماس در یک نمایشگاه جواهرات افسر سینگ به دنبال سیکندر شارما که مظنون اصلی اوست میافتد، اما با گذشت پانزده سال نمیتواند مجرم بودن او را ثابت کند. در نهایت بعد از این که افسر سینگ میگوید که در مورد او اشتباه میکرده است سیکندر حرف او را باور کرده و از دوبی به بمبئی برمیگردد و یک راست به سراغ زنی که الماسها را نزد او پنهان کرده بوده است میرود. افسر سینگ که منتظر این لحظه بوده است او را دستگیر میکند. سیکندر به افسر سینگ پیشنهاد برداشتن الماسها و رها کردن او را میدهد و در نهایت فیلم با پایان باز تمام میشود.
مستند «جرفالصخر»ف روایتگر نبرد نیروهای مردمی و حشدالشعبی عراق با گروه تروریستی داعش و آزادسازی این منطقه بدون اتکا به ائتلاف غربی است.
این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی ماجد نیسی، امشب ساعت ۲۱، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۹، تکرار می شود.
مستند «رافا مارکز: یک کاپیتان»، جمعه ۲ آبان ساعت ۱۶، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۹، بازپخش می شود.
در این مستند مدافع مکزیکی از پیروزیها و شکستهایش در فوتبال و فراتر از آن میگوید و تصویری نزدیک از رؤیاها، مسیرهای پرپیچوخم و ارادهی استوارش ارائه میکند.