مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزشوپرورش گفت: باید باور کنیم دانشآموز امروز توانمند است و میتواند در حل مسائل مدرسه نقش ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سمیهسادات ابراهیمی، صبح امروز در روز نخست گردهمایی معاونین پرورشی و فرهنگی استانهای کشور گفت: گفت: اگر از جزئیات دستورالعملهای یاریگران زندگی، همیار مشاور یا فرآیند اجرای طرح نماد آگاه نباشیم باعث میشود در جلسات استانی یا بینبخشی، دفاع و تبیین درستی از حوزه پرورشی نداشته باشیم.
وی افزود: هیچ برنامهای در حوزههای آسیبهای اجتماعی، مشاوره، قرآن و عترت و فعالیتهای فرهنگی و هنری بدون پیوند با سایر معاونتها به نتیجه نمیرسد و معاونت پرورشی باید در صدر تعاملات باشد و با معاونتهای آموزشی، ابتدایی، متوسطه و پشتیبانی پیوند نزدیک داشته باشد. اگر مدیران احساس کنند که مسئله پرورشی، مسئله خودشان است، در تأمین نیروی انسانی و اعتبارات نیز همکاری مؤثرتری خواهد داشت.
ابراهیمی گفت: اگر مربی پرورشی یا مشاور احساس کند کسی از او سراغ نمیگیرد، انگیزه خود را از دست میدهد. نگاه ما در ستاد این است که استانها نسبت به نیروهای خود نقش حامی داشته باشند.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزشوپرورش بر ضرورت نقشآفرینی دانشآموزان در فعالیتهای تربیتی تأکید کرد و گفت: باید باور کنیم دانشآموز امروز توانمند است و میتواند در حل مسائل مدرسه نقش ایفا کند؛ لذا در برنامههایی همچون همیار مشاور، این فرصت وجود دارد که دانشآموزان کار تیمی، همدلی و تابآوری را در عمل بیاموزند.