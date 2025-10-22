بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۸۵۰ میلیون و ۸۹ هزارکیلووات ساعت برق و ثبت مجموع ارزشی معادل هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال در روز ۲۹ مهر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: تابلو مشتقه برق میزبان فروش ۸۴۹ میلیون و ۹۷۴ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بود؛ این فروش‌ها به ثبت مجموع ارزشی معادل هزار و ۲۷۱ میلیارد ریال در بازار برق انجامید.

همچنین در این روز ۱۱۵ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تابلو مشتقه برق سبز دادوستد شد و این معاملات مجموع ارزشی معادل ۵ میلیارد و ۸۶۱ میلیون ریال را رقم زد.