



به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ آیین افتتاح شبکه ملی دوراپزشکی درمان ناباروری مازندران در آمل، به صورت برخط و همزمان با استان‌های اراک، اصفهان، همدان وقم با حضور رئیس جهاددانشگاهی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون پژوهش و فناوری و جمعی از مدیران ارشد برگزار شد.

درمراسم افتتاح این مرکزدرشهرستان آمل، اعضای مجمع خیران شهرستان آمل، رییس شبکه بهداشت ودرمان ورییس نظام پزشکی آمل ومدیران جهاد دانشگاهی مازندان حضور داشتند.





رئیس جهاد دانشگاهی واحد مازندران دراین مراسم گفت: مازندران یکی از استان‌های پیشرو در کشور است که به شبکه دانش فنی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی پوسته و این در حالی است که در دیگر استان‌ها، ارتباطات صرفاً در حد مطب‌های متخصصان زنان و زایمان است





محمدرضا یوسفی‌مهر، بر حمایت‌های بیمه‌ای دولتی در حوزه درمان ناباروری تأکید کرد و افزود: این مرکز با تکیه بر دانش فنی پژوهشگاه رویان و حمایت‌های ملی و استانی، خدمات تخصصی را در یک سال آینده ارائه خواهد داد.





وی افزود: رویکرد جهاد دانشگاهی در مازندران، راه‌اندازی یک مرکز درمان ناباروری کامل در آینده نزدیک است و در مرحله نخست، با استفاده از دانش فنی مراکز درمانی همکار اقدامات اولیه انجام خواهد شد.





رئیس جهاد دانشگاهی واحد مازندران در تشریح برنامه‌های این نهاد در حوزه درمان ناباروری، اعلام کرد: با توجه به پوشش بیمه‌ای و یارانه‌های دولتی موجود برای درمان ناباروری، جهاد دانشگاهی مازندران قصد دارد خدمات تخصصی این حوزه را در استان ارائه دهد، در حال حاضر این خدمات در استان به‌صورت کامل توسط جهاد دانشگاهی ارائه نمی‌شود و تنها اقدامات اولیه و ارجاع بیماران صورت می‌گیرد.





یوسفی مهرابرازامیدواری کرد: با نگاه راه‌اندازی مرکز درمان ناباروری، با کمک دانش فنی جهاددانشگاهی و حمایت‌های این واحد، پیش‌بینی می‌کنیم تا یک سال آینده شاهد اتفاقات خوبی در استان مازندران و شهرستان آمل باشیم.





وی اضافه کرد: جهاد دانشگاهی کشور قول‌هایی در خصوص تجهیزات اولیه مرکز داده است و علاوه بر این، واحد مازندران از منابع داخلی خود برای تجهیز این مرکز سرمایه‌گذاری کرده است و مجمع خیرین و مسئولین شهری نیز قول‌های مساعدی برای حمایت از راه‌اندازی این مجموعه ارائه داده‌اند.

نام تجاری «رویانا» و همکاری با دانشگاه علوم پزشکی

یوسفی‌مهر توضیح داد: در حال حاضر، مدیریت مرکز درمان ناباروری آمل وابسته به جهاد دانشگاهی مازندران و در چارچوب قوانین شبکه ملی ناباروری جهاد دانشگاهی است.





وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که با همکاری و کمک دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مجوز‌های درمان را مطابق با استاندارد‌ها و قوانین تعریف شده اخذ کنیم و اقدامات لازم برای راه‌اندازی مرکز درمان را انجام دهیم





رئیس جهاددانشگاهی مازندران خاطرنشان کرد: مجموعه رویان مربوط به جهاد دانشگاهی است و کار‌های بسیار موفقی در حوزه ناباروری و سلول درمانی انجام داده است. همکاران ما در پژوهشگاه رویان در استان، به ویژه در حوزه پژوهشکده سرطان، فعال هستند. بر همین اساس، ما این مرکز ناباروری را با برند رویانا در استان مازندران شروع به کار کرد و امیدواریم خدمات مفیدی به استان ارائه دهد.