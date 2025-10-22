به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جشنواره انار اشرف از جمعه یکم آبان ۱۴۰۴ در بهشهر آغاز می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: جشنواره انار بهشهر از ٢ تا ٩ آبان ماه ۱۴۰۴ در پارکینگ شرکت صنعتی بهپاک برگزار می‌شود.

سمیه حسنی افزود: این رویداد بزرگ فرهنگی، که امسال با عنوان "جشنواره بزرگ انار اشرف" همراه است، فرصتی منحصر‌به‌فرد برای معرفی شکوه و قدمت و کیفیت انار بهشهر و نمایش تنوع فرهنگی و سنت‌های بومی محلی به عموم مردم و گردشگران خواهد بود.

وی با اشاره به پتانسیل بالای شهرستان بهشهر به عنوان قطب تولید انار در استان مازندران افزود: این جشنواره نه تنها به‌عنوان یک رویداد اقتصادی برای معرفی محصولات انار و صنایع دستی این شهرستان محسوب می‌شود، بلکه فرصتی ارزشمند برای ارتقاء همبستگی و وحدت ملی و معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان بهشهر به شمار می‌آید.