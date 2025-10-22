به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه چهار هفته مسابقات لیگ برتر فوتبال در حالی اعلام شد که با توجه به درخواست سرمربی تیم ملی کشورمان برای آغاز اردو از ۱۸ آبان، امکان برگزاری مسابقه سپاهان و استقلال در ۱۸ آبان وجود ندارد، به همین دلیل و در راستای حمایت از برنامه‌های تیم ملی فوتبال کشورمان در مسیر آماده سازی و حضور مقتدرانه در جام جهانی، این مسابقه به زمان دیگری موکول می‌شود.

ضمن اینکه ۲۹ و ۳۰ آبان و اول آذر در حد فاصل روز‌های فیفا و هفته یازدهم لیگ برتر، مسابقات مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی با حضور تیم‌های لیگ برتری برگزار می‌شود. به همین دلیل مسابقات هفته یازدهم از ۷ آذر آغاز خواهد شد.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته دهم: روز فرهنگ عمومی- ترویج فرهنگ هواداری

پنجشنبه ۱۵ آبان

ملوان بندر انزلی - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

گل‌گهر سیرجان - ذوب‌آهن اصفهان- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

جمعه ۱۶ آبان

چادرملوی اردکان - آلومینیوم اراک- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه شهید نصیری یزد

پرسپولیس - استقلال خوزستان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدای شهر قدس

فجر سپاسی شیراز - مس رفسنجان - ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه پارس شیراز

فولاد خوزستان - پیکان- ساعت ۱۸ – ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

شنبه ۱۷ آبان

خیبر خرم‌آباد - تراکتور تبریز- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه تختی خرم آباد/ زمان برگزاری این مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود

فولاد مبارکه سپاهان - استقلال-– ورزشگاه نقش جهان اصفهان

هفته یازدهم؛ گرامیداشت روز نیروی دریایی -روز نوآوری و فناوری ایران ساخت

جمعه ۷ آذر

پیکان - ملوان بندر انزلی - ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

شمس آذر قزوین - پرسپولیس- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

ذوب‌آهن اصفهان - خیبر خرم‌آباد- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر

استقلال خوزستان - گل‌گهر سیرجان- ساعت ۱۸– ورزشگاه تختی آبادان

شنبه ۸ آذر

تراکتور تبریز - چادرملوی اردکان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه یادگار امام تبریز

آلومینیوم اراک - فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

یکشنبه ۹ آذر

استقلال - فولاد خوزستان- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهدای شهر قدس

مس رفسنجان - سپاهان اصفهان- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

هفته دوازدهم؛ گرامیداشت وفات حضرت‌ام البنین (س) -روز تکریم مادران و همسران شهداء و روز جهانی معلولان

پنجشنبه ۱۳ آذر

خیبر خرم‌آباد - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه تختی خرم آباد

چادرملوی اردکان - ذوب‌آهن اصفهان- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه شهید نصیری یزد

گل‌گهر سیرجان - پیکان - ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

تراکتور تبریز - استقلال خوزستان- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه یادگار امام تبریز

جمعه ۱۴ آذر

پرسپولیس - استقلال- ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

فولاد خوزستان - آلومینیوم اراک - ساعت ۱۷ – ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

سپاهان اصفهان - فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۷ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان

ملوان بندر انزلی - مس رفسنجان- ساعت ۱۷ – ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

هفته سیزدهم؛ گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) روز زن و تولد حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی

سه شنبه ۱۸ آذر

شمس آذر قزوین - گل‌گهر سیرجان - ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

ذوب‌آهن اصفهان - تراکتور تبریز- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

پیکان - پرسپولیس- ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

استقلال خوزستان - خیبر خرم‌آباد- ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه تختی آبادان

چهارشنبه ۱۹ آذر

فجر سپاسی شیراز - چادرملوی اردکان - ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه پارس شیراز

آلومینیوم اراک - سپاهان اصفهان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

مس رفسنجان - فولاد خوزستان- ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

استقلال - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه شهدای شهر قدس