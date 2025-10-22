پخش زنده
برنامه مسابقات هفتههای دهم تا سیزدهم لیگ برتر باشگاههای فوتبال کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه چهار هفته مسابقات لیگ برتر فوتبال در حالی اعلام شد که با توجه به درخواست سرمربی تیم ملی کشورمان برای آغاز اردو از ۱۸ آبان، امکان برگزاری مسابقه سپاهان و استقلال در ۱۸ آبان وجود ندارد، به همین دلیل و در راستای حمایت از برنامههای تیم ملی فوتبال کشورمان در مسیر آماده سازی و حضور مقتدرانه در جام جهانی، این مسابقه به زمان دیگری موکول میشود.
ضمن اینکه ۲۹ و ۳۰ آبان و اول آذر در حد فاصل روزهای فیفا و هفته یازدهم لیگ برتر، مسابقات مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی با حضور تیمهای لیگ برتری برگزار میشود. به همین دلیل مسابقات هفته یازدهم از ۷ آذر آغاز خواهد شد.
برنامه مسابقات به شرح زیر است:
هفته دهم: روز فرهنگ عمومی- ترویج فرهنگ هواداری
پنجشنبه ۱۵ آبان
ملوان بندر انزلی - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
گلگهر سیرجان - ذوبآهن اصفهان- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
جمعه ۱۶ آبان
چادرملوی اردکان - آلومینیوم اراک- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
پرسپولیس - استقلال خوزستان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدای شهر قدس
فجر سپاسی شیراز - مس رفسنجان - ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه پارس شیراز
فولاد خوزستان - پیکان- ساعت ۱۸ – ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
شنبه ۱۷ آبان
خیبر خرمآباد - تراکتور تبریز- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه تختی خرم آباد/ زمان برگزاری این مسابقه متعاقبا اعلام میشود
فولاد مبارکه سپاهان - استقلال-– ورزشگاه نقش جهان اصفهان
هفته یازدهم؛ گرامیداشت روز نیروی دریایی -روز نوآوری و فناوری ایران ساخت
جمعه ۷ آذر
پیکان - ملوان بندر انزلی - ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود
شمس آذر قزوین - پرسپولیس- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
ذوبآهن اصفهان - خیبر خرمآباد- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر
استقلال خوزستان - گلگهر سیرجان- ساعت ۱۸– ورزشگاه تختی آبادان
شنبه ۸ آذر
تراکتور تبریز - چادرملوی اردکان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه یادگار امام تبریز
آلومینیوم اراک - فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
یکشنبه ۹ آذر
استقلال - فولاد خوزستان- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهدای شهر قدس
مس رفسنجان - سپاهان اصفهان- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
هفته دوازدهم؛ گرامیداشت وفات حضرتام البنین (س) -روز تکریم مادران و همسران شهداء و روز جهانی معلولان
پنجشنبه ۱۳ آذر
خیبر خرمآباد - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه تختی خرم آباد
چادرملوی اردکان - ذوبآهن اصفهان- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
گلگهر سیرجان - پیکان - ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
تراکتور تبریز - استقلال خوزستان- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه یادگار امام تبریز
جمعه ۱۴ آذر
پرسپولیس - استقلال- ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود
فولاد خوزستان - آلومینیوم اراک - ساعت ۱۷ – ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
سپاهان اصفهان - فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۷ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان
ملوان بندر انزلی - مس رفسنجان- ساعت ۱۷ – ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
هفته سیزدهم؛ گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) روز زن و تولد حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی
سه شنبه ۱۸ آذر
شمس آذر قزوین - گلگهر سیرجان - ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
ذوبآهن اصفهان - تراکتور تبریز- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
پیکان - پرسپولیس- ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود
استقلال خوزستان - خیبر خرمآباد- ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه تختی آبادان
چهارشنبه ۱۹ آذر
فجر سپاسی شیراز - چادرملوی اردکان - ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه پارس شیراز
آلومینیوم اراک - سپاهان اصفهان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
مس رفسنجان - فولاد خوزستان- ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
استقلال - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه شهدای شهر قدس