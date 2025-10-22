در راستای اجرای قانون توزیع عادلانه آب و به‌منظور صیانت از منابع ارزشمند آب‌های زیرزمینی، چهار حلقه چاه غیرمجاز در روستا‌های ده‌گرجی، نالوس و علی‌آباد این شهرستان پر و مسلوب‌المنفعه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در راستای اجرای قانون توزیع عادلانه آب و به‌منظور صیانت از منابع ارزشمند آب‌های زیرزمینی، با تلاش مدیریت منابع آب شهرستان اشنویه و همکاری گروه‌های گشت و بازرسی، چهار حلقه چاه غیرمجاز در روستا‌های ده‌گرجی، نالوس و علی‌آباد این شهرستان پر و مسلوب‌المنفعه شدند.



محمد جباری مدیر منابع آب شهرستان اشنویه در این خصوص گفت: این اقدام در جهت جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، حفظ تعادل آبخوان‌ها، بهبود وضعیت منابع زیرزمینی و در نهایت افزایش پایداری تأمین آب کشاورزی و شرب منطقه انجام شده و گامی مؤثر در مسیر مدیریت پایدار منابع آب و حمایت از بهره‌برداران قانون‌مند تلقی می‌شود.

وی افزود با تلاش همکاران مدیریت منابع آب و همراهی گروه‌های گشت و بازرسی، طی هفته گذشته چهار حلقه چاه غیرمجاز در سطح شهرستان به‌صورت توافقی پر و مسلوب‌المنفعه شد.

وی افزود: خوشبختانه این اقدام بدون هیچ‌گونه تنش اجتماعی و در فضایی مبتنی بر تفاهم و قانون‌مداری انجام شد.

جباری اظهار داشت:انتظار است مردم فهیم منطقه همچنان در مسیر حفاظت از منابع آبی همراه ما باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به اداره منابع آب شهرستان اطلاع دهند.»