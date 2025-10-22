به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رئیس اداره تعزیرات نجف آباد گفت: پس از رسیدگی به گزارش تخلف چهار واحد صنفی، به دلیل سرپیچی از اجرای کامل آرای صادر شده و پرداخت نکردن جرایم مالی در راستای اعمال قانون، این واحد‌ها تا زمان پرداخت جریمه مهر و موم شدند.

سعید بلانی زاده افزود: اجرای قانون و احقاق حقوق شاکیان، خط قرمز تعزیرات است و برای نظم بخشی به بازار و بازدارندگی از تخلف‌های صنفی اجرای احکام قاطعانه و بدون چشم پوشی است.

وی ادامه داد: تعزیر زمانی بازدارندگی خودش را در بازار و بین صاحبان کسبه نمایان می‌کند، که آرای تعزیری اجرا شود.