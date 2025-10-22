به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی، سنجش توان پاسخگویی در شرایط بحرانی و هماهنگی بین نیرو‌های امدادی و خدماتی استان از اهداف این رزمایش است

در این مانور، معاون سازمان مدیریت بحران کشور، اعضای شورای تأمین استان، مدیران کل دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، انتظامی و نظامی و همچنین مدیران کل مدیریت بحران استان‌های معین شامل اصفهان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد حضور داشتند.