رزمایش استقامت بام ایران در شهر وردنجان استان چهارمحل و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ارتقای آمادگی دستگاههای اجرایی، سنجش توان پاسخگویی در شرایط بحرانی و هماهنگی بین نیروهای امدادی و خدماتی استان از اهداف این رزمایش است
در این مانور، معاون سازمان مدیریت بحران کشور، اعضای شورای تأمین استان، مدیران کل دستگاههای امدادی و خدماترسان، انتظامی و نظامی و همچنین مدیران کل مدیریت بحران استانهای معین شامل اصفهان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد حضور داشتند.