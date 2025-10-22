پخش زنده
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل از معرفی ۱۱۵ راننده متخلف برای سنجش سلامت روحی، روانی و رفتاری به پزشکی قانونی این استان در ۶ ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ سیدحجت فتاحی اظهار کرد: این رانندگان حادثهساز علاوه بر رفتارهای پرخطر و حرکات مارپیچ در معابر شهری برای فرار از اعمال قانون اقدام به باز کردن پلاک خودرو کرده بودند.
وی افزود: خودروهای این افراد به علت حرکات نمایشی، حرکات مارپیچ، لایی کشی، دور دور، سرعت غیرمجاز، حرکات مخاطرهآمیز، حادثهساز و نامتعارف و تولید صدای ناهنجار و ایجاد آلودگی صوتی توقیف و خود آنها هم به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی ادامه داد: پلیس استان با هدف برخورد کیفی و بدون اغماض با رانندگان خطرآفرین و حادثهساز و جهت افزایش هزینه جرم تخلف اقدام به اخذ مجوز قضایی از مراجع ذیربط کرده است.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل با اشاره به اینکه برخورد با رانندگان متخلف، حادثهساز و هنجار شکن جزو مهمترین مطالبات مردم از پلیس راهنمایی و رانندگی است، اظهار کرد: پلیس با همکاری مراجع قضایی با رانندگانی که با حرکات نمایشی و مخاطرهآمیز باعث برهم زدن نظم و انضباط ترافیکی و سلب آرامش و آسایش مردم شوند، بدون اغماض برابر قانون و مقررات برخورد خواهد کرد.
سرهنگ فتاحی با تاکید بر اخطار جدی پلیس به مخلان نظم و امنیت ترافیکی ادامه داد: تامین آرامش عمومی افراد جامعه از جمله اهداف پلیس در برخورد قانونی با رانندگان متخلف و حادثهساز است.
وی بیان کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری بیش از ۶ هزار فقره به رانندگانی که در معابر شهری این استان مرتکب تخلف حرکات مخاطرهآمیز رانندگی مانند حرکات نمایشی، مارپیچ و لایی کشی شدند، اعمال قانون شد.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل از اجرای طرح برخورد با رانندگان هنجارشکن در این استان خبر داد و گفت: در این طرح که با همکاری دادستان از اول آبان ماه امسال اجرا خواهد شد، برخورد با متخلفان تشدید خواهد شد.
سرهنگ فتاحی افزود: با توجه به اینکه بیشتر تخلفات هنجارشکن، حادثهساز و پرخطر رانندگی در مکانهای خلوت و شهرکهای تازه احداث دور از چشم پلیس توسط متخلفان انجام میگیرد راهاندازی کانالی در بستر فضای مجازی با هدف معرفی متخلفان به پلیس ضروری است.
وی بیان کرد: راهاندازی این کانال در فضای مجازی در راستای مشارکت عمومی بوده و تمام آحاد مردم همیار پلیس شده و با مشاهده تخلف از سوی رانندگان بلافاصله از طریق این کانال به پلیس اطلاع خواهند داد و پلیس نیز در کمترین زمان ممکن با متخلفان برخورد قاطع خواهد کرد.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل تامین آرامش روانی جامعه را از اولویتهای پلیس برشمرد و اضافه کرد: امیدواریم با عمل به توصیههای پلیس و رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، تلفات ناشی از حوادث رانندگی در استان به کمترین حد ممکن برسد.
سرهنگ فتاحی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حرکات مخاطرهآمیز و حادثهساز توسط رانندگان، اقدام به ثبت پلاک و مشخصات خودرو کرده و محل تخلف را از طریق سامانه ۱۱۰ و یا ۱۲۰ به پلیس راهور گزارش کنند تا در اندک زمان ممکن با متخلفان برخورد قانونی شود.