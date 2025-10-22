افزایش نگران کننده مرگ بر اثر مسمومیت گازی
مسمومیت با گاز منوکسیدکربن ۶ ماه امسال در مازندران جان ۲۳ نفر را گرفت که ۱۶ نفر بیشتر از پارسال است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: ۲۳ فوتی ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن ۶ ماه امسال در استان گزارش شد که از این تعداد ۱۶ نفر مرد و ما بقی زن بودند.
علی عباسی افزود: آمل با ۷ و نوشهر با ۵ فوتی بیشترین و تنکابن، بابل، بابلسر، نور، بهشهر، ساری و قائمشهر هر کدام با یک فوتی کمترین آمار مرگ ناشی از مسمومیت داشتند
او با بیان اینکه فوتیهای ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در مدت مشابه پارسال ۷ نفر بود، ادامه داد: این افزایش نشان میدهد مردم به هشدارهای کارشناسان در استفاده از وسایل گاز سوز توجه لازم را ندارند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران بر رعایت نکات ایمنی، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و توجه به توصیههای کارشناسان تاکید کرد و گفت:در مواجهه با فرد مسموم با گاز، بلافاصله باید او را از محیط خارج و در هوای آزاد قرار داد و در سریعترین زمان ممکن به مرکز درمانی منتقل کرد.