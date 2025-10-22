مدیرکل اداره کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حدنگاری پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدعلی فلاح مدیرکل اداره کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حدنگاری پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان خبر داد.

مدیرکل اداره کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: بیش از ده هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعال است و تثبیت مالکیت این شرکت‌ها می‌تواند از تغییر کاربری و داشتن معارض جلوگیری کرده و فضایی برای توسعه و رشد اقتصاد فناورانه ایجاد کند.