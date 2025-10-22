به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش کمدی ـ موزیکال «ریش فیدل، غبغب مرکل» به نویسندگی امیرعلی نبویان، کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور و دراماتورژی جعفر غلام‌پور، اجرای موفق خود را در تالار حافظ به پایان رساند. ‎نمایش «ریش فیدل، غبغب مرکل» که در فصل بهار در عمارت هما و در فصل تابستان در تالار حافظ روی صحنه رفته بود، در دور سوم اجرا‌های خود، از پنجشنبه اول آبانماه ۱۴۰۴، با حضور بازیگرانی، چون اشکان صادقی، مهبد قناعت‌پیشه، سامان کرمی، علیرضا کیانی، نگین خامسی، یاشار مومن‌زاده، محمد معتضدی و رومینا ایران پناه‌آزاد، علی خاکپور، ملیکا راد، اسرا صالحی و یاسمن ملکیان به صحنه می‌رود. لازم به ذکر است، در دور جدید اجرا، نگین خامسی به جای ندا مقصودی ایفای نقش خواهد کرد.

‌‎همچنین از نوازندگان گروه موسیقی این نمایش می‌توان به نوازنده احسان سامانی منش، کامیار اسدی، محمدامین حبیبی، صدرا خلج، الینا قاسمی و نیکان مجیدی‌مهر اشاره کرد.

‌‎علاقه‌مندان به تهیه بلیت این نمایش که در روز‌های نخست با تحفیف ۳۰٪ به فروش می‌رسد، می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.